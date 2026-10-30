Nikola Lončar: "Penjaroja je imao nemoguću misiju, dobro je radio, ali gdje su trofeji?"

Nikola Lončar je pohvalio rad Đoana Penjaroje, ali je naglasio da sa njim na čelu ekipa nije uzela trofeje pod njegovim vođstvom.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Nakon poraza od Asvela u meču u kome je Partizan imao veliku prednost Nikola Lončar je pričao o problemima u ekipi.

"Slegli su se utisci i pričali smo o utakmici poslije meča i bilo nam je jasno šta je moglo da se desi. Slijedi zahtjevna utakmica protiv Žalgirisa. Asvel je bio kiks, trebalo je da se dobije utakmica. Partizan je imao dosta dobrih perioda igre, ali loš period na kraju i serija 15:0 Asvela je okrenula mečl u njihovu korist. Da li se Partizan oporavio od tog poraza, vidjećemo", rekao je Nikola Lončar.

Kakav je Penjaroja?

Došao je Đoan Penjaroja na mjesto prvog trenera Partizana nakon odlaska Željka Obradovića i u jako lošem momentu za crno-bijele. Kakvi su utisci i rezultati?

"Mislim da su pozitivni. Kolikmo pozitivni vidjećemo kada se napuni tih godinu dana. To će biti prolazno vrijeme da ocijenimo njegov rad u Partizanu. Imao je nemoguću misiju, ali je smogao snage i napravio je taj rekordni niz pobjeda u Evroligi. Dobro je radio, ali nije osvojio ni kup ni ABA, ništa to nije bilo dobro. Vidjećemo šta je prolazno vrijeme, mislim da ne bi trebalo ni tada da ga cijenimo, ne prije kraja sezone. Mislim da je fer prema njemu da ga cijenimo nakon ove završene sezone", rekao je Lončar.

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