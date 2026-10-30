Tabela Evrolige: Partizan ispod crte nakon dva poraza

Košarkaši Partizana poraženi su u Kaunasu od Žalgirisa i zbog toga će nakon poraza i od Asvela pasti "ispod crte" i ostati van Top 10.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Partizana poraženi su u Kaunasu od strane domaćeg Žalgirisa i tako su završili ovo duplo kolo sa dva neuspjeha. Nakon poraza od Asvela sada je i litvanski tim bio bolji.

To znači da i nakon devet kola Partizan ostaje na četiri poraza i biće ispod plej-in zone. Žalgiris sada ima pet pobjeda kao i Barselona i svi timovi koji su među Top 10 imaju bar pet pobeda.

Nisu blizu kraja utakmica Asvela i Baskonije, Olimpijakosa i Olimpije, Baerselone i Valensije i Virtusa i Bešiktaša, ali znamo da bez obzira na ishod tih mečeva Partizan neće biti u gornjem domu.

Ko je gore, a ko dole?







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Panatinaikos je izgubio od Anadolu Efesa 83:69 i sada je dao šansu Valensiji i Olimpijakosu da podijele prvo mjesto sa njima ako pobijede. Odmah ispod te trojke je Crvena zvezda sa šest pobjeda, koliko imaju i Hapoel, Fenerbahče i Dubai, dok Barselona ima šansu da dođe do šeste pobjede.

Partizan sa četiri pobjede stoji ispod Top 10 zajedno sa Efesom, ali i Asvelom, Bešiktašom, Parizom, Makabijem, Bajernom, Olimpijom iz Milana i Baskonijom.

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