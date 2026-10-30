Bandža Si je napustio Partizan i pojačaće ekipu Lijetkabelisa.

Izvor: MN PRESS

Imamo i prvi odlazak iz Partizana ove sezone. Klub je napustio Bandža Si! Iskusni 36-godišnji Francuz pojačao je crno-bijele 28. septembra kada je potpisao jednomjesečni ugovor sa ekipom. Proveo je pripreme u timu, a kada se povrijedio Derek Vilis upao je u rotaciju.

Odigrao je pet mečeva u Evroligi i zabilježio 5 poena, svih 5 protiv Bajerna. Na kraju je upisao 41 minut u drugom mandatu u crno-bijelom. Sada se dolaskom Antonija Rivsa i Roberta Franksa izgubila potreba za njim i on odlazi.

Neće biti slobodan igrač ni jedan dan, pošto će napustiti Beograd i nastaviće karijeru u Lijetkabelisu. Tamo ga dovodi bivši igrač i trener Partizana Nenad Čanak. Tu će igrati sa Ognjenom Jaramazom, Veljkom Ilićem i Milošem Ilićem.

Karijera Bandže Sija

Vidi opis Odlazak iz Partizana: Klub potvrdio da Bandža Si ide Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sada već iskusni krilni košarkaš studirao je na Nju Meksiko Stejtu, a zatim nastupao za Elan, Nansi, Asvel u domovini. Potom je igrao za AEK, pa za Partizan u sezoni 2018/19. Potom je igrao za Andoru i Metropolitan, a nakon dvije sezone u Parizu u Evroligi igrao je za Oradeu prije drugog mandata u Partizanu.

Bandža Si je okončao svoj drugi period u Partizanu i kao slobodan igrač će pojačati tim Lijetkabelisa koji sa klupe predvodi nekadašnji kapiten i trener crno-belih, Nenad Čanak! Bandža, hvala ti na svemu i želimo ti mnogo uspeha u novom timu! https://t.co/xmDS2DMXKl — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 30, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!