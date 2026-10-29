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Đoan Penjaroja otkrio šta će biti ključ u duelu sa Žalgirisom: "Ovo je potpuno drugačiji meč"

Đoan Penjaroja otkrio šta će biti ključ u duelu sa Žalgirisom: "Ovo je potpuno drugačiji meč"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Španski trener Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred duel sa Žalgirisom u Kaunasu.

djoan penjaroja pred mec sa zagirisom Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Žalgirisa u devetom kolu Evrolige, nakon teškog poraza od Asvela u Lionu. Meč je na programu u petak od 19 časova u Kaunasu, a trener crno-bijelih Đoan Penjaroja očekuje potpuno drugačiju utakmicu od prethodne.

Oba tima su do sada ostvarila po četiri pobjede i isto toliko i poraza. Španski stručnjak traži reakciju svojih izabranika nakon neshvatljivog pada u igri u posljednjoj dionici duela sa Asvelom.

"Ovo je potpuno drugačija utakmica i drugačiji tim. Oni, prije svega, imaju važne visoke igrače poput Valančijunasa, Tubelisa. Žalgiris je zaista iskusna ekipa i imaju uvijek odličnu atmosferu u hali. Što se nas tiče, moramo da napredujemo i bolje kontrolišemo loše momente u igri, koje smo imali i u prošloj utakmici, ali analizirali smo ih. Ovo je košarka, a već sutra imamo priliku da pružimo dobru partiju", rekao je Penjaroja u najavi meča.

Svoja predviđanja dao je i Luka Vildoza. "Tamo je uvijek teško, znajući kakve navijače imaju i kakav su tim izgradili ove sezone. Uz to, juče su pobijedili Virtus u Bolonji sa skoro 20 razlike gdje je takođe isto teško igrati. Što se nas tiče, moramo da se fokusiramo i da dignemo glave gore. Svjesni smo težine meča koji slijedi, ali nastavljamo da radimo zajedno i da se pripremamo za ovu utakmicu", poručio je Vildoza.

Žalgiris je odnio pobjedu u posljednje tri utakmice protiv Partizana, a ovog puta imaće jak adut na svojoj strani - podršku navijača.

Iako igraju promjenljivu košarku na startu sezone i dalje ih stručna javnost vidi kao potencijalne učesnike plej-ofa.

BONUS VIDEO:

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00:06
Slavlje Partizana u Areni posle pobede u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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