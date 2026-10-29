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"Jedva čekam da ga vidim": Sterling Braun se "naoštrio" za Partizan, nije mogao da ne spomene derbi

"Jedva čekam da ga vidim": Sterling Braun se "naoštrio" za Partizan, nije mogao da ne spomene derbi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Amerikanac Sterling Braun u dobrom raspoloženju dočekuje duel sa nekadašnjim klubom.

Sterling Braun prvi put igra protiv Partizana Izvor: Euroleague / screenshot

Košarkaši Partizana upisali su težak poraz od Asvela u Lionu, a sada ih čeka okršaj sa Žalgirisom koji ovaj duel dočekuju u mnogo boljem raspoloženju. Litvanci su domaćini u petak od 20 časova i to će biti prvi put da Sterling Braun zaigra protiv nekadašnjeg kluba.

Braun je bio jedan od najboljih u pobjedi protiv Virtusa u devetom kolu, a jedini efikasniji bio je centar Jonas Valančijunas. Bio je nekadašnji igrač crno-bijelih i više nego zadovoljan svojom partijom, a kada je upitan o Partizanu, odmah se sjetio Karlika Džounsa.

Takođe, nije propustio šansu da usput spomene vječiti derbi...

"Biće dobra utakmica, imaju dobre igrače. Igraju dobro, prošle nedjelje ostvarili su veliku pobjedu, nisam siguran šta su uradili večeras. Jedva čekam da vidim neke momke, posebno Karlika. Uzbuđen sam", rekao je Braun odmah poslije utakmice.

Zašto je Braun napustio Humsku?

Američki košarkaš je po odlasku iz Humske otkrio koliko mu je teško pala prošla sezona koja je bila puna turbulencija. Od loših rezultata, preko odlaska Željka Obradovića, do zvižduka sopstvenih navijača.

"Zaista nije bila laka godina. Više psihološki nego na bilo koji drugi način. Tri glavna trenera tokom jedne sezone, gomila novih igrača u rotaciji i ekipi… Bilo je zaista teško samo održati pažnju, ostati koncentrisan i boriti se za pobjedu u svakoj utakmici, dok gledate kroz šta klub prolazi na terenu i van njega", rekao je Braun za Basket news i nastavio:

"Bilo je svega. Ali trudio sam se da na sve gledam pozitivno i da pronađem makar nešto dobro u svemu tome. Godina je bila zaista teška, ali sam iz prošle sezone mnogo toga naučio. Osjećam da sam napredovao kao profesionalac i kao igrač – naučio sam kako da se nosim sa određenim situacijama", rekao je nedavno Braun.

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Tagovi

Sterling Braun KK Žalgiris KK Partizan Evroliga

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