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Sterling Braun otišao iz Partizana

Sterling Braun otišao iz Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sterling Braun je sada zvanično napustio KK Partizan.

Sterling Braun otišao iz Partizana Izvor: MN PRESS

Sterling Braun više nije košarkaš Partizana! Amerikanac koji je dvije sezone nosio crno-bijeli dres napustiće Beograd i uz obeštećenje će otiši u drugi klub. Iako u svojoj zvaničnoj objavi Partizan nije naveo gdje Sterling Braun ide pretpostavlja se da će nastaviti karijeru u redovima Žalgirisa.

Sterling Braun je nakon četiri godine na koledžu SMU izabran kao 46. pik na NBA draftu 2017. godine od strane Filadelfije. Igrao je u najjačoj ligi svijeta za Milvoki, HJuston, Dalas i Los Anđeles Lejkerse, kao i u razvonoj ligi za nekoliko ekipa.

Nakon toga se preselio u Evropu i posle jedne sezone u Albi prešao je u redove Partizana. Uspio je da osvoji ABA ligu prošle sezone sa crno-bijelima.

Za sada znamo da je osim njega Partizan napustio Dvejn Vašington koji još traži novi klub kao i Nik Kalates koji je potpisao za PAOK. Vidjećemo da li će igrači poput Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog, Isaka Bonge i Alekseja Pokuševskog za koje se pričalo da bi mogli da napuste ekipu, takođe otići iz Beograda. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

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06:22
Karlik Džouns
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

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Tagovi

Sterling Braun KK Partizan KK Žalgiris

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