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Đoan Penjaroja otvorio dušu: "Moram da zovem Željka Obradovića"!

Đoan Penjaroja otvorio dušu: "Moram da zovem Željka Obradovića"!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Trener Partizana Đoan Penjaroja otvoreno govori o izazovima koje je doživio nakon preuzimanja kluba i pritiscima koje nosi nasljeđe Željka Obradovića.

Đoan Penjaroja Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je za španski magazin "Gigantes del Basket" o periodu koji je proveo u Beogradu nakon preuzimanja crno-bijelih, pritisku koji je naslijedio poslije odlaska Željka Obradovića, odnosu sa navijačima, vječitim derbijima i planovima za budućnost kluba.

Katalonski stručnjak stigao je u Humsku krajem prošle godine u veoma delikatnom trenutku. Rezultati nisu bili na očekivanom nivou, atmosfera oko ekipe bila je napeta, a odlazak Željka Obradovića dodatno je povećao pritisak na sve u klubu.

"Zatekao sam situaciju ogromne tenzije i ogorčenosti. Ekipi nije išlo dobro, nije prenosila dobre vibracije, ne samo kroz rezultate, već ni kroz stvari koje se tamo izuzetno cijene, kao što su trud i timska igra. Navijači Partizana, koji su vjerovatno najbolji na svijetu, ili te vole ili te mrze. Sve to nije pomagalo. A onda je otišao i Željko Obradović, najveća legenda srpske košarke. Tek kada dođeš tamo, shvatiš sa koliko strasti ljudi žive za svoj klub i šta zapravo znači biti trener Partizana", rekao je Penjaroja.

Izvor: MN PRESS

Španski stručnjak istakao je da je po dolasku zatekao ekipu koja je izgubila samopouzdanje i u kojoj je svaki igrač pokušavao da pronađe način da se izbori sa krizom.

"To je bila situacija u kojoj je svako pokušavao individualno da spasi svoju poziciju. Bilo je veoma teško izaći iz svega toga. Ekipa nije pobjeđivala, nije se takmičila na željenom nivou, a mogla se primijetiti i određena ravnodušnost kada je u pitanju trud. Moj zadatak bio je da najprije razumijem igrače i pokušam da vratim navike koje su ih krasile tokom karijera."

Penjaroja priznaje da se nikada ranije nije suočio sa sličnim izazovom.

"Nikada nisam preuzeo ekipu usred sezone, a posebno ne u ovakvim okolnostima. Zamijeniti Željka Obradovića, doći u sredinu u kojoj vlada takva atmosfera i preuzeti tim koji prolazi kroz težak period bio je ogroman izazov. Ipak, uvijek sam vjerovao u ono što radim."

Izvor: MN PRESS

Poseban utisak na njega ostavili su navijači Partizana i atmosfera na utakmicama, naročito tokom vječitih derbija.

"Ambijent koji stvaraju je spektakularan. Već sam imao priliku da doživim derbije protiv Crvene zvezde i to je nešto mnogo više od obične utakmice. Način na koji ljudi proživljavaju te mečeve danima prije i poslije utakmice je nevjerovatan. To je životno iskustvo i osjećam se privilegovano što sam dio svega toga."

Govoreći o Srbiji i Beogradu, Penjaroja je istakao da je posebno bio impresioniran načinom na koji su navijači i klub odali počast Dušku Vujoševiću.

"Poštovanje koje je postojalo prema njegovoj ličnosti bilo je nevjerovatno. Vidio sam grupe navijača kako spontano održavaju minute ćutanja na ulicama Beograda. Čak i bez potpunog razumijevanja jezika, naježiš se kada vidiš koliko poštovanja i zahvalnosti ljudi pokazuju prema nekome ko je ostavio tako dubok trag."

Španac smatra da se u Srbiji treneri i dalje poštuju više nego u mnogim drugim zemljama.

"Beograd je grad košarke i grad podijeljen između Partizana i Crvene zvezde. Odjek svega što se dešava mnogo je veći nego u sredinama u kojima sam radio ranije, ali je istovremeno i poštovanje prema treneru znatno izraženije."

Penjaroja se osvrnuo i na stanje u evropskoj košarci, ocijenivši da je Evroliga postala izuzetno zahtjevno i surovo takmičenje.

"Takmičenje je postalo veoma divlje. Ima mnogo više utakmica, mnogo više timova sa velikim ambicijama i veoma malo strpljenja. Danas je često lakše promijeniti trenera nego nekoliko igrača. Uz sve to, društvene mreže dodatno pojačavaju pritisak i ubrzavaju donošenje odluka."

Govoreći o narednoj sezoni, trener crno-bijelih poručio je da je cilj da Partizan zadrži identitet koji je izgradio i da formira tim kojim će se navijači ponositi.

"Želimo ekipu koja će se boriti, koja će prenositi energiju i zbog koje će naši navijači biti ponosni. Produžetak ugovora sa Karlikom Džonsom predstavlja veoma dobru vijest za nas, a sada ćemo vidjeti kako ćemo kompletirati roster i napraviti konkurentan tim.

Izvor: Petar Aleksić

Na kraju, Penjaroja je otkrio da se još nije čuo sa Željkom Obradovićem otkako je preuzeo Partizan, ali da planira da to uskoro promijeni.

"Imamo dobar odnos, ali još nismo razgovarali. Kada sam došao želio sam da se maksimalno fokusiram na svoj posao i svoje ideje. Siguran sam da ćemo uskoro obaviti jedan normalan razgovor. Ako neko želi dobro Partizanu, onda je to sigurno Željko Obradović", zaključio je Penjaroja.

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Đoan Penjaroja u raspravi sa sudijama
Izvor: Kurir sport
Izvor: Kurir sport

Tagovi

Željko Obradović Đoan Penjaroja KK Partizan

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