Sterling Braun i definitivno napušta Partizan, a poznato je i koliko će obeštećenje za njega dobiti srpski tim.

Izvor: MN PRESS

Sterling Braun (31) i definitivno odlazi iz Partizana. Nastaviće karijeru u Žalgirisu, dok će crno-bijeli za to dobiti obeštećenje. Prema pisanju "Mozzart sporta" inkasiraće 530.000 dolara zato što je Amerikanac imao još godinu dana ugovora.

"Žalgiris je spreman da plati toliko i završi posao, tako da je sada sve riješeno. Tražili su crno-bijeli opciju kako da se rastanu sa njim i pronašli su je u Kaunasu", stoji u tekstu.

Vidi opis Sterling Braun odlazi iz Partizana: Evo koliko novca će crno-bijeli dobiti za obeštećenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Braun odlazi iz Partizana sa titulom ABA lige, domaćeg šampionata i solidnim partijama u Evroligi. Čak je bio i MVP mjeseca kada je u 34. kolu ubacio 31 poen protiv Valensije u Beogradu. Prosječno je u elitnom takmičenju bilježio 17,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije po meču.

(Mozzartsport/MONDO)

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