"Srbijo, hvala ti i volim te": Dirljiv oproštaj Dvejna Vašingtona od Partizana

Dvejn Vašington se emotivno oprostio od Partizana, ističući ljubav prema Srbiji i uspomene koje će zauvijek nositi.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Dvejn Vašington zvanično je napustio Partizan poslije dvije godine. Došao je u ljeto 2024. godine iz NBA lige, u koju se zapravo vratio već iste jeseni, a zatim su crno-bijeli i zaradili od njegovog povratka. Bio je važan šraf u prethodne dvije sezone, s tim da je imao i "žute minute", ali će ga više po onim dobrim pamtiti u Humskoj.

U svom oproštajnom pismu koje je objavio na Instagramu, Vašington je bio emotivan i vidi se koliko je uživao igrajući za Partizan, apostrofirajući i Srbiju kao destinaciju koja mu se dopala.

"Srbijo, kako se moj boravak ovde bliži kraju, teško mi je da pretočim u riječi koliko je ova zemlja značila meni i mojoj porodici. Kada sam tek stigao, nisam znao šta da očekujem. Sada, kada odlazim i pogledam unazad, prosto ne mogu da vjerujem koliko sam se promijenio i izgradio kao osoba. Ovo iskustvo nije bilo savršeno. Bilo je sjajnih trenutaka, teških dana, lekcija, izazova, pobjeda i razočaranja. Ali kroz sve to, SRBIJA nikada nije prestala da mi pruža ljubav i podršku. Ljude, kulturu, prijateljstva i uspomene koje sam stekao u ovom poglavlju života, čuvaću zauvijek. Ono što ću najviše pamtiti nije samo košarka. To su ljudi koji su moju porodicu dočekali raširenih ruku. To su svi oni razgovori, smijeh, večere, proslave i svakodnevni susreti zbog kojih sam se ovdje osjećao kao kod kuće. Moja porodica je ovde izgradila život. Moj mlađi sin je rođen ovdje. Stvorili smo uspomene koje će ostati sa nama zauvijek i sklopili prijateljstva koja prevazilaze okvire košarke. Dugo nakon što utakmice padnu u zaborav, to je ono što ćemo nositi u srcu", napisao je Dvejn Vašington.

"Ne morate da volite svaki djelić nekog iskustva da biste cijenili ono što vam je ono donijelo. A kada se osvrnem na vrijeme provedeno ovdje, ono što se najviše izdvaja jeste koliko je ova zemlja dala meni i mojoj porodici. Hvala vam na ljubaznosti. Hvala vam na podršci. Hvala vam i na kritikama kada su mi bile potrebne. Hvala vam na prijateljstvima, uspomenama i trenucima koji su oblikovali ovo poglavlje naših života. Dio mog srca će zauvek pripadati Srbiji", dodao je Amerikanac i završio riječima: "Hvala, Srbijo. Volim te".

Za vrijeme svog boravka u Partizanu, Vašington je osvojio dva trofeja - ABA ligu i KLS 2024/25, kada je bio proglašen za najboljeg strijelca i MVP-a.

Pogledajte 01:53 Dvejn Vašington Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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