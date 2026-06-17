logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Univerzalac stiže u Partizan? Više nema prepreka

Univerzalac stiže u Partizan? Više nema prepreka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Doskorašnji košarkaš Baskonije koji ima iskustvo igranja u NBA ligi mogao bi put Beograda.

Judžin Omorui dolazi u Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pred KK Partizan je period transformacije, a među potencijalnim pojačanjima ovog ljeta spominjao se igrač Baskonije Judžin Omorui. Sada više nema prepreka da se ovaj transer obistini, pošto je sportski direktor španskog kluba potvrdio da će Nigerijac napustiti tim.

Prema riječima Feliksa Fernandeza, Baskoniju napuštaju Trent Forest i Gitis Radzevičijus koji su se dovodili u vezu sa Fenerbahčeom, kao i Judžin Omoruji za kojeg je navodno zainteresovan srpski klub.

On bi mogao da bude zamjena za Isaka Bongu čija je budućnost u Humskoj i dalje neizvjesna. Ako je suditi po pisanju grčkih medija, Olimpijakos ga želi u svom timu sljedeće sezone i spreman je da plati obeštećenje. U Bonginom ugovoru postoji i NBA klauzula, pa ćemo sačekati na epilog ove situacije.

Omorui je stigao u Evroligu prošlog ljeta, najbolje se snalazi na poziciji broj tri, ali može da pokriva i druge pozicije. Prije dolaska u Evropu je igrao u NBA i Razvojnoj ligi gdje je bio član Dalasa, Oklahome, Detroita i Vašingtona. Imao je i kratku epizodu u Al Nasru, odakle ga je Baskonija i dovela.

Prošle sezone je imao jako dobre brojke, ako se uzme u obzir kako je Baskonija izgledala na terenu. Prosječno je bilježio 10,7 poena, 3, 7 skokova i 1,9 asistencija,

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Judžin Omorui košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC