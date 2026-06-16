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Piters se oprostio od Olimpijakosa i prelazi u drugi klub: Da li ovo znači da se Zek Ledej vraća u Partizan?

Piters se oprostio od Olimpijakosa i prelazi u drugi klub: Da li ovo znači da se Zek Ledej vraća u Partizan?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Alek Piters se oprostio od Olimpijakosa i ide u Armani što bi moglo da znači da će Zek Ledej nazad u Partizan sljedeće sezone.

Hoće li Zek Ledej nazad u Partizan Izvor: MN PRESS

Alek Piters se emotivnim obraćanjem oprostio od Olimpijakosa. Poslije osvojene titule u Evroligi, odlazi u italijanski Armani. Upravo bi njegov potez mogao da bude od velikog značaja za Partizan. Zašto? Zbog potencijalnog povratka Zeka Ledeja.

Jasno je da Piters u Milano ne ide da bi bio druga opcija i da očekuje veliku ulogu, što bi moglo da znači da će minutaža Ledeja da bude smanjena. Upravo zato postoji šansa da se Ledej vrati u klub u kom ga navijači obožavaju.

Već se pisalo o tome da je Partizan uspostavio kontakt sa Zekom, ali nije jedini. Želi ga i Hapoel Tel Aviv, kao i Efes. Ove sezone je Ledej imao prosjek od 13,1 poen i 4,5 skokova po utakmici u Evroligi.

Kako se Piters oprostio od Olimpijakosa?

Alek Piters imao je emotivan oproštaj od doskorašnjeg kluba putem društvenih mreža.

"Čudno je kad pomislim da je ovo bio posljednji put da nosim ova jdres. Čini mi se kao da je prošlo deset godina, imam osjećaj kao da smo ovo radili mnogo duže i zato mi je sve teže. Da mi je neko prije četiri godine rekao da ću sjediti ovdje kao šampion Evrolige, višestruki osvajač titula u Grčkoj, da ću izgraditi ovakve odnose... Teško je reći zbogom i još je teže izgovoriti da više neću nastaviti sa klubom. Osvojili smo Evroligu, proslavio sam sa djecom, saigračima, porodicom, navijačima na paradi, nisam mogao ljepši odlazak da zamislim."

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Tagovi

KK Olimpijakos KK Partizan Zek Ledej

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