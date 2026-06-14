logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mislio sam da će nešto pući": Nikola Milutinov nema snage za slavlje

"Mislio sam da će nešto pući": Nikola Milutinov nema snage za slavlje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski centar Nikola Milutinov oglasio se nakon osvajanja titule šampiona Grčke sa Olimpijakosom.

Nikola Milutinov o titlu Olimpijakosa Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Srpski centar Nikola Milutinov konačno može na zasluženu pauzu. Bio je jedan od glavnih aduta Jorgosa Barcokasa u pohodu na titule u Evroligi i domaćem prvenstvu, a nakon iscrpljujuće sezone, reprezentativac Srbije je priznao da je jedva dočekao odmor.

Olimpijakos je osvojio titulu šampiona Grčke poslije majstorice u dvorani "Mira i prijateljstva", da bi potom uslijedile nemile scene. Okršaj Kendrika Nana i Tajrika Džounsa se nastavio i van terena, ali Milutinov je bio daleko od ovog incidenta.

Srbin je u Evroligi bio član idealne petorke, dok su njegovi poeni bili ključni za rušenje najvećeg rivala u finalu prvenstva.

"Ne sjećam se kada sam posljednji put bio toliko umoran. U jednom trenutku sam osjetio da me tijelo napušta. Osjećao sam to svuda, u nogama, u jednom trenutku sam mislio da će nešto da pukne. Srećom, nije se desilo ništa takvo. Bilo je prilično teško, ali je vrijedjelo, osvojili smo titulu i sada možemo da uživamo u ljetu", rekao je Milutinov za Eurohoops.

Olimpijakos je znao kako da proslavi titulu i jednu od najuspješnijih sezona u istoriji.

"Uvijek je dobro završiti sezonu titulom. Mislim da je najbolji osjećaj kada u posljednjoj utakmici sezone pobijediš. To znači da osvajaš trofej i da je ljeto srećnije, bolje, osjećaš se bolje. Srećan sam što smo osvojili dvije titule, posebno Evroligu, onu koju smo toliko dugo tražili. Konačno se desilo."

Milutinov je vodio "rat" sa Matijasom Lesorom, ali uprkos velikom umoru koji je osjećao, utisak je da je lako izašao na kraj sa njim u ovoj seriji.

"On je nevjerovatan igrač. Svi to znaju i mogu da potvrde. Svi znaju šta je radio prethodnih godina u Evroligi. Nevjerovatan i tvrd igrač za igranje, za borbu protiv njega, i zato sam iscrpljen. Zato se i osjećam ovako sada. Potpuno sam iscrpljen i nemam ni snage da uživam u svemu tome."

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Olimpijakos Nikola Milutinov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC