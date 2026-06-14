Srpski centar Nikola Milutinov oglasio se nakon osvajanja titule šampiona Grčke sa Olimpijakosom.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Srpski centar Nikola Milutinov konačno može na zasluženu pauzu. Bio je jedan od glavnih aduta Jorgosa Barcokasa u pohodu na titule u Evroligi i domaćem prvenstvu, a nakon iscrpljujuće sezone, reprezentativac Srbije je priznao da je jedva dočekao odmor.

Olimpijakos je osvojio titulu šampiona Grčke poslije majstorice u dvorani "Mira i prijateljstva", da bi potom uslijedile nemile scene. Okršaj Kendrika Nana i Tajrika Džounsa se nastavio i van terena, ali Milutinov je bio daleko od ovog incidenta.

Srbin je u Evroligi bio član idealne petorke, dok su njegovi poeni bili ključni za rušenje najvećeg rivala u finalu prvenstva.

"Ne sjećam se kada sam posljednji put bio toliko umoran. U jednom trenutku sam osjetio da me tijelo napušta. Osjećao sam to svuda, u nogama, u jednom trenutku sam mislio da će nešto da pukne. Srećom, nije se desilo ništa takvo. Bilo je prilično teško, ali je vrijedjelo, osvojili smo titulu i sada možemo da uživamo u ljetu", rekao je Milutinov za Eurohoops.

Vidi opis "Mislio sam da će nešto pući": Nikola Milutinov nema snage za slavlje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Olimpijakos je znao kako da proslavi titulu i jednu od najuspješnijih sezona u istoriji.

"Uvijek je dobro završiti sezonu titulom. Mislim da je najbolji osjećaj kada u posljednjoj utakmici sezone pobijediš. To znači da osvajaš trofej i da je ljeto srećnije, bolje, osjećaš se bolje. Srećan sam što smo osvojili dvije titule, posebno Evroligu, onu koju smo toliko dugo tražili. Konačno se desilo."

Milutinov je vodio "rat" sa Matijasom Lesorom, ali uprkos velikom umoru koji je osjećao, utisak je da je lako izašao na kraj sa njim u ovoj seriji.

"On je nevjerovatan igrač. Svi to znaju i mogu da potvrde. Svi znaju šta je radio prethodnih godina u Evroligi. Nevjerovatan i tvrd igrač za igranje, za borbu protiv njega, i zato sam iscrpljen. Zato se i osjećam ovako sada. Potpuno sam iscrpljen i nemam ni snage da uživam u svemu tome."