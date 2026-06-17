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Partizan traži zamjenu za Vanju Marinkovića: Čeka se ključna stvar

Partizan traži zamjenu za Vanju Marinkovića: Čeka se ključna stvar

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Kapiten Partizana Vanja Marinković neće biti spreman za početak nove sezone.

Vanja Marinković zbog povrede neće biti spreman za početak nove sezone Izvor: MN PRESS

Kapiten Partizana Vanja Marinković doživio je tešku povredu 23. januara i od tada ga nismo vidjeli na terenu. U pitanju jedna od najnezgodnijih povreda u sportu, Ahilova tetiva i i oporavak traje oko devet mjeseci. Prema riječima klupskog doktora crno-bijelih Momčila Mome Jakovljevića, reprezentativac Srbije neće biti spreman za početak nove sezone.

Očekuje se da se Marinković vrati u novembru, a do tada će Partizan morati da obezbijedi pojačanja na nekoliko pozicija, uključujući i poziciju beka i krila.

"U praksi ima i ono orijentaciono, a to nije striktno, što ja ne volim – Ahilova tetiva traje oko devet mjeseci, a povrijedio se 20. januara. Da objasnim, to je povreda tetive, kao i prednji ukršteni ligamenti i to nisu vaskularizovani dijelovi tijela, nema puno krvnih sudova, a ono što je prokrvljeno, brže zarasta", rekao je je čuveni doktor u intervjuu za "Sportklub".

Bilo je još nezgodnih povreda u Humskoj ove sezone, a najveći hendikep je bilo odsustvo glavnog igrača Karlika Džounsa.

"Od težih povreda crno-bijelih, pomenuh već Vanju Marinkovića, pa prelom šake Šejka Miltona, on baš nema sreće cijele sezone, ranije prelom stopala Karlika Džounsa… Jaka bolna osjetljivost i otok, samo sam pomislio: 'Daj Bože da nije ono što mislim da jeste.' Mi, starog medicinskog kova, koji smo prošli sito i rešeto, kako su nas učili, klinička slika i anamneza, ako znaš da gledaš, pola je dijagnoze, a snimanje je ‘samo’ potrebno, ne može bez toga", rekao je Moma Jakovljević.

Inače, Marinkoviću ovog ljeta ističe ugovor sa Partizanom i očekuje se da uskoro potpiše novi. Za sada su saradnju produžili trener Đoan Penjaroja i centar Tonje Džekiri.

Partizan aktivan na tržištu

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Očekuje se da crno-beli dovedu pojačanje na poziciji tri na kojoj igra Vanja Marinković, a ukoliko Isak Bonga ode ovog ljeta, onda će im biti potrebne dvije opcije, pored Arijana Lakića koji ostaje u klubu.

Pomenuti Šejk Milton je cele sezone kuburio sa povredama i čini se da je i njegov odlazak izvjestan. Na listi potencijalnih odlazaka su i Bruno Fernando, Dilan Osetkovski, Sterling Braun, dok je Nik Katares već otišao put Grčke gdje će nastupati za PAOK. Takođe je neizvjesna sudbina Alekseja Pokuševskoj, tako da crno-bijele praktično čeka totalni remont.

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KK Partizan Vanja Marinković

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