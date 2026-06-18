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Partizan našao zamjenu za Bongu: Može da igra na tri pozicije

Partizan našao zamjenu za Bongu: Može da igra na tri pozicije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je po svemu sudeći našao zamjenu za Isaka Bongu i to bi trebalo da bude Judžin Omorui iz Baskonije

Judžin Omorui dolazi u Partizan Izvor: hmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Biće velikih promjena u Partizanu za narednu sezonu. Kako kada su u pitanju odlasci poput Nika Kalatesa, Dvejna Vašingtona, Isaka Bonge koji je takođe na izlaznim vratima, Bruna Fernanda, Alekse Radanova... Tako će biti i dolazaka i jedan od prioriteta je upravo zamjena za njemačkog reprezentativca.

Upravo bi Bongu mogao da zamijeni Judžin Omorui (29), prenosi "Mozzartsport". U pitanju je košarkaš rođen u Nigeriji koji ima i kanadsko državljanstvo. Visok je 198 centimetara i u španskom timu je najčešće igrao na poziciji centra.

Može da pokriva tri pozicije, da igra krilo, krilnog centra i centra i to je jedan od njegovih velikih kvaliteta. U NBA ligi je igrao za Dalas, Oklahomu, Vašington, mada je više vremena provodio u njihovim filijalama. U decembru prošle godine ga je dovela Baskonija na dva mjeseca kao zamjenu za povrijeđenog Tadasa Sadekerskisa, ali je brzo uspio da se nametne i da ostane u klubu.

U Evroligi je u prethodnoj sezoni imao prosjek od 10,7 poena, 3,7 skokova i 1,9 asistencija po utakmici. Najbolju partiju u sezoni imao je protiv Virtusa kada je ubacio 22 poena (4/7 za dva, 2/4 za tri, 8/9 sa penala).

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KK Partizan

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