Željko Obradović: "Bio sam trener Partizana i bio sam srećan tamo"

Željko Obradović je novinarima u Grčkoj objasnio kako je donio odluku da se prihvati posla i preuzme Panatinaikos.

Izvor: MN Press/YouTube/Panathinaikos BC

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos i vodiće "zelene" iz Atine u naredne tri sezone, a na konferenciji za medije povodom svog povratka pričao je o raznim temama. Zahvalio se DImitrisu Janakopulosu što mu je dao šansu da se vrati u klub sa kojim je imao najviše uspjeha, a govorio je i o svojoj motivaciji.

Pošto je istakao da se tek nedavno odlučio na povratak u Atinu pitali su ga grčki novinari da li je u nekim ranijim momentima kada se vraćao u Atinu sa Fenerbahčeom i Partizanom pomišljao da će nekada imati šansu da se vrati.

"Bio sam trener Partizana i bio sam jako srećan tamo.U životu nikada nisam ispred sebe stavljao buduće ciljeve. U novembru sam donio jako, jako tešku odluku. Nakon toga sam probao da radim stvari van košarke i iskreno nisam mislio o ovome. Zbog toga sam se čuo sa menadžerom i rekao sam da neću da čujem ništa o košarci. Kada odlučim, doći ću i reći ću ti. Sješćemo i pričaćemo. Bilo je tačno tako", počeo je Željko Obradović.

On je istakao da je jasno koliko je toga u prošlosti postigao sa Panatinaikosom, ali da to sada nema nikakvu težinu. Ide se ka novim titulama, novim pobjedama, novoj istoriji.

"Nije potrebno da pričamo o istoriji, o svemu što smo uradili. Cijela Evropa zna šta smo uradili sa Panatinaikosom. Svi smo jako ponosni na Panatinaikos, na istoriju, ali i na ovo što se sada dešava. Poštovaćemo svakog rivala, ali gledaćemo sebe i radićemo svoj posao. To je najbolji način i ako si fokusiran na sebe imaćeš šansu i da budeš tamo gdje želiš da stigneš", rekao je Obradović.

(MONDO)

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