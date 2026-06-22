Dimitris Janakopulos dobio aplauze: "Dolazak Željka Obradovića veći od osvajanja Evrolige"

Dimitris Janakopulos proglasio je povratak Željka Obradovića za istorijski trenutak za Panatinaikos, veći od osvajanja Evrolige.

Izvor: Screenshot/YouTube/Panathinaikos BC

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos poslije 14 godina i poručio je da je spreman da "zelene" odvede ponovo na krov Evrope. Dobio je "odriješene ruke" i gazda kluba Dimitris Janakopulos namjerava da mu napravi ozbiljnu ekipu, tako da na rođendan nije ni mogao da dobije bolji poklon.

"Ovo je važan dan za naš klub. Rekao sam da ću učiniti Panatinaikos većim od velikog kluba. Osvojili smo mi Evroligu, imamo jednu od najboljih arena, a sada imamo ponovo jednog od najboljih trenera, našeg voljenog Obradovića. Vratio se. Tu je. Možemo ponovo da pišemo istoriju. Željko, veliko hvala", poručio je Janakopulos.

Interesantno je da je tokom obraćanja Janakopulos podigao glas na pitanje o Olimpijakosu, dodajući da je za njega najveći rival Real Madrid - kao najtrofejniji klub u Evroligi - i da njega hoće da sruši. Za to je dobio aplauze.

"Ovo je istorijski dan za Panatinaikos. Ovo je nešto veliko, veće od osvajanja Evrolige. Ovo je najveći dan za klub u posljednjih mnogo, mnogo godina...", rekao je Janakopulos koji je prije samo dvije godine uspio da sa Atamanom dođe do toliko željenog pehara Evrolige.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Podsjetimo, Željko Obradović je dobio trogodišnji ugovor u Panatinaikosu vrijedan 12 miliona evra i očigledno je da atinski klub i te kako planira na duge staze sa njim, uz naravno podršku navijača koji su ga dočekali kao heroja.

Obradović je inače već vodio PAO od 1999. do 2012. godine, kada je osvojio 18 domaćih pehara i pet Evroliga.

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Pogledajte 00:32 Željko Obradović Izvor: Kurir.rs Izvor: Kurir.rs

(MONDO)