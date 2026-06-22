Željko Obradović upitan kad je prelomio da se vrati: "Napustio sam Partizan u novembru, morao sam da poštujem sebe"

Željko Obradović je istakao da je tek nedavno prelomio i odlučio da se prihvati posla u Panatinaikosu.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Željko Obradović se obratio navijačima i medijima prvi put kao trener Panatinaikosa i nakon uvodnih riječi istakao je da je pred njim veliki motiv. Projekat Panatinaikosa i budućnost tima su takvi da su iskusnog trenera ubijedili da je vrijeme da se vrati.

"Motivacija je ključna riječ. Ako imaš motivaciju možeš da uradiš mnogo. Arena je renovinama i posebna je. Prvi put kad sam došao ovdme sam pričao o tome. U meni postoji vatra da budem trener, lako sam našao motivaciju na mmestu gdme znam sve. Rekao sam da nisam izgubio konekciju. Pokušaću da uradim sve što je do mene da pokažem poštovanje ovim ljudima. Ljubav, znam da je imam... Prošlost je nešto važno i lijepo, ali moramo da živimo u današnjosti, ili bolje reći - budućnosti", rekao je Obradović.

Zatim je novinare u Grčkoj zanimalo da li je Željko Obradović dugo razmišljao o ovom potezu i kada se odlučio da potpiše ugovor sa ekipom Panatinaikosa.

"Ovih dana. Napustio sam Partizan u novembru, imao sam puno poziva i poruka od prijatelja. Rekao sam da ću pričati u ovom periodu. I, imali smo sastanak prije dva dana, tako se dogodilo. Vjerujem da je bilo potrebno da poštujem sebe i naravno, tokom ovog perioda sam razmišljao o mnogim stvarima. Sa Janakopulosom je bio otvoren razgovor i evo nas ovdje. Jednostavne stvari su jednostavne stvari", rekao je Obradović.

Da li je pričao sa svojim nekadašnjim igračima? "Pričao sam sa Slukasom juče. Zbog moje obaveze u Beogradu i trenerske klinike, vratiću se za dva-tri dana i pričati sa njim. Znamo se veoma dobro, vjerujem da će sa njim biti lako. Sa Lesorom nisam pričao, ne znam gdje je, tek sam prvi dan ovdje", rekao je Obradović.

Na kraju su ga pitali novinari i da li može da pobjegne od slavne prošlosti u Panatinaikosu?

"Ne mogu da pobjegnem od toga. Ko god želi da poredi šta se desilo ranije i sada, ima pravo na to. Rekao sam, prošlost je dobra, ali moramo da živimo u današnjosti i budućnosti. Gdje ćemo i kako ćemo da budemo, vidjećemo. Prije 20 dana, prvi kontakt sa košarkom poslije novembra sam imao u Italiji, kada me je Điđi Datome pozvao da radim sa djecom na klinici. Osjećaj koji imam kada sam na terenu je nešto što me gura i najsrećniji sam čovjek na svijetu. Siguran sam da ću imati takav osjećaj i tada ćemo početi sve. Ovaj gospodin je uradio svoj posao, sada je red da ja uradi svoj posao sa igračima. Ima nekih novih ljudi i nekih starih prijatelja, važno je da radimo kao jedna porodica", rekao je Obradović.

(MONDO)

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