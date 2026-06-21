Željko Obradović pravi u Panatinaikosu tim najbližih saradnika od svojih nekadašnjih igrača

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović se i formalno vratio u Panatinaikos poslije 14 godina, a zajedno sa njim dolaze i igračke legende kluba - Amerikanac Majk Batist (48) i Grk Dimitris Dijamantidis (46), jedan od najboljih evropskih igrača u istoriji.

Batis je legendarni centar i krilni centar, koji je nosio dres Panate čak devet godina (2003-2012) i u njemu postao trostruki osvajač Evrolige - sve pod vođstvom Željka Obradovića. Prethodnih godina on je bio asistent u NBA ligi u Bruklinu, Šarlotu, Orlandu, Vašingtonu, Hjustonu i Torontu i rad sa "Žocom" biće mu prvo evropsko iskustvo kraj aut-linije

Dijamantidis, za mnoge najveći igrač u istoriji Panatinaikosa uz Dejana Bodirogu, takođe je bio važan, a često i najvažniji član navedenih Obradovićevih šampionskih timova iz 2007, 2009. i 2011. godine.

Izvor: MN PRESS

Dijamantidis je završio karijeru 2016. godine, a 2020. je postao generalni menadžer Panatinaikosa i taj posao je radio dvije godine. U njegovom mandatu "dži-ema", PAO je postao prvak Grčke 2021. i osvajač Kupa Grčke i Superkupa. Ipak, u tom periodu su izostali uspjesi u Evropi, jer je Panatinaikos 2021. završio kao treći otpozadi u Evroligi sa 18 timova (skor 11-23), a godinu kasnije bio je 13, sa učinkom 9-19. Poslije toga je 2022. godine otišao, a 12 mjeseci kasnije u klub je stigao Ergin Ataman i odmah je odveo PAO do titule prvaka Evrope.

Dijamantidis je u prethodnom periodu bio pri mladim selekcijama grčke reprezentacije kao savjetnik.

"Žoc će donijeti jedinstvo u PAO"

Vidi opis Sa Željkom Obradovićem stižu legende u PAO: Jednu vraća iz Amerike u Evroligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dpg7000 Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/Miguel Angel Polo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREU DALMAU Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Žoc, oslobođen svakog tereta, ali pun motiva i strasti prema svom poslu, donijeće jedinstvo koje je 'djetelini' bilo potrebno poslije teške polusezone. Donijeće i disciplinu koja je možda nedostajala u pojedinim situacijama. Ali neće sve raditi sam. Na klupi će uz njega biti Majk Batist. Vjerovatno i Dimitris Dijamantidis u nekoj rukovodećoj ulozi. Dvije legende Panatinaikosa. Dvije spone između nekada i sada", objavio je grčki portal "Sport 24".