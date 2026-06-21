Detalji ugovora Željka Obradovića: Panatinaikos otkrio samo jedno, o plati ni riječi

Panatinaikos je u svom zvaničnom oglašavanju saopštio samo dužinu ugovora Željka Obradovića.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je i zvanično potpisao ugovor sa Željkom Obradovićem. Punih 14 godina nakon što je otišao iz Atine najtrofejniji evropski trener potpisao je ugovor sa "zelenima" iz Atine sa kojima će probati da osvoju svoju 10. titulu šampiona Evrope.

Do sada je sa Panatinaikosom uzeo pet titula u Evroligi, 11 u grčkom prvenstvu i pet u grčkom kupu, a sada će imati tri godine da doda još neki trofej na taj već impresivan konto.

Panatinaikos je zvanično objavio da je sa Obradovićem potpisan trogodišnji ugovor, što znači da će se završiti na kraju sezone 2029/30. Nije objavljena plata srpskog trenera, ali je ranije bilo spekulacija i o tome.

Pisalo se da će potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan 10.000.000 evra, dok su drugi pisali da mu je ponuđena godišnja plata od 5.000.000 evra. Da li to znači da trogodišnji ugovor vrijedi 15.000.000 evra, ostaje da se vidi.

Zna se da je Dimitris Janakopulos u pregovorima obeđao Obradoviću ne samo veliki budžet već i apsolutno odriješene ruke kada je sastav tima i dovođenje novih igrača u pitanju. Za sada čekamo da vidimo prve poteze na tržištu.

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