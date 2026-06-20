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"Pinokio ima ozbiljnu konkurenciju": Menadžer Željka Obradovića objavio misterioznu poruku

"Pinokio ima ozbiljnu konkurenciju": Menadžer Željka Obradovića objavio misterioznu poruku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Menadžer Željka Obradovića je Aleksandar Rašković i on se oglasio na društvenim mrežama usred priča o prelasku trofejnog stručnjaka u Panatinaikos.

Menadžer Željka Obradovića o prelasku u Partizan Izvor: MN PRESS

Željko Obradović je, bar prema navodima koji stižu iz Grčke, na pragu povratka u Panatinakos. O tome se piše već danima i djeluje da je situacija blizu gotove. Međutim, sada se oglasio njegov agent Aleksandar Rašković koji je imao objavu koja je podigla dosta bure. Da li se odnosi baš na trofejnog stručnjaka ili na nešto drugo?

"Kao što je Mino Rajola nekada govorio 'ima previše papagaja oko nas'. Sudeći po dužini nečijih noseva, Pinokio ima ozbiljnu konkurenciju", napisao je Rašković na svom Instagram nalogu uz fotografiju Pinokija.

Jasno je da aludira na to da neko laže i na lažne informacije. Ali, nije direktno napisao na šta misli. Da li na Željka Obradovića ili na nešto drugo...

Spominje se i dolazak Isaka Bonge u Panatu, a njega zastupa ista agencija kao i Željka.

Djeluje da će naredni dani da razotrkiju istinu i to na šta je Rašković tačno mislio.

Izvor: Printscreen/Instagram/alexander.raskovic

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Tagovi

Željko Obradović košarka KK Panatinaikos

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