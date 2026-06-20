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Ako Obradović dođe u Panatinaikos, sprema se čistka: Grci otkrili kada pada konačna odluka

Ako Obradović dođe u Panatinaikos, sprema se čistka: Grci otkrili kada pada konačna odluka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najtrofejniji evropski trener se nalazi pred jednom od najtežih odluka u karijeri.

Da li Željko Obradović preuzima Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Bliži se kraj sage između Željka Obradovića i Panatinaikosa. Kako prenose grčki mediji, ključni sastanak održaće se za vikend, a ukoliko bude pao konačan dogovor, sve će biti ozvaničeno u ponedjeljak.

Prema riječima pouzdanog novinara Pantelisa Vlahopulosa, gotovo je nemoguće da sve propadne u završnim pregovorima jer su ostali da se utanače samo detalji.

Obje strane su veoma oprezne i do sada ništa nije procurilo u javnost, što se tiče planova Panatinaikosa za narednu sezonu, Ovdje se misli da odlaske i dolaske igrača...

Ako Obradović kaže "da", promjene će biti sveobuhvatne, kako na nivou tima, tako i na nivou tehničkog osoblja i administrativnog osoblja, navodi se.

Za Obradovića je presudno da ima podršku svih u klubu i da se okruži ljudima kojima vjeruje, pa je zbog toga želio i da dovede Zorana Savića u Atinu. Ta želja mu neće biti ispunjena, ali nema sumnje da će Dimitris Janakopulos pokušati da mu usliši sve zahtjeve samo da se vrati na mjesto uspjeha poslije skoro 14 godina.

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Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos

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