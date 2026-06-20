Željko Obradović se vraća na Janakopulosov rođendan: Gazda Panatinaikosa se sprema da zatrese Evropu

Otkucavaju sati, a ne samo dani do ozvaničenja povratka Željka Obradovića u Panatinaikos

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović sve je bliži povratku u Panatinaikos, čime će biti ostvarena velika želja gazde kluba Dimitrisa Janakopulosa. Kontroverzni čelnik evropskog velikana mogao bi u ponedjeljak, na svoj 52. rođendan, da ozvaniči da se poslije 14 godina vratio najtrofejniji trener Evrope, koji je u halu OAKA donio pet titula prvaka Evrolige.

U subotu je iz Italije javljeno da bi Obradović mogao da među prvima u Atinu dovede Isaka Bongu, krilo Partizana sa kojim je uspješno sarađivao od 2024. do prošle jeseni. U međuvremenu se Panatinaikos oglasio i saopštio da je Litvanac Marijus Grigonis otišao. On se vratio u Žalgiris, u kojem je i ponikao i definitivno neće biti dio novog projekta Panatinaikosa, kao i još neki igrači.

Među onima koji bi mogli da odu prije svih se navodi ime plejmejkera Ti-Džej Šortsa, ali tu neće biti kraj rastancima, jer se očekuje da promjene budu temeljne poslije neuspješne sezone pod vođstvom Ergina Atamana.

Takođe, prethodnih dana pojavila se informacija da Zoran Savić nije htio da se pridruži Obradoviću u Panatinaikosu u znak poštovanja prema svom bivšem klubu. Sa druge strane, nagađa se da bi na mjesto pomoćnika u stručnom štabu ili u neku od fotelja u menadžmentu mogao da dođe Majk Batist, igračka legenda kluba, bivši Obradovićev igrač i dugogodišnji asistent trenera brojnih NBA timova (Bruklin Nets, Šarlot Hornets, Orlando Medžik, Vašington Vizards, Hjuston Rokits, Toronto Reptors)

Batist je prije nekoliko nedjelja boravio u Atini i gledao uživo Fajnal-for Evrolige, na kojem je svojevremeno trijumfovao čak tri puta pod "Žocom" (2007, 2009. i 2011).

U Atini se spremaju velike i zvučne promjene, a sada već svakodnevno se iščekuje potvrda dolaska Željka Obradovića poslije skoro decenije i po na mjesto najvećeg uspjeha. Nema sumnje da će Dimitris Janakopulos "na sva zvona" potvrditi taj posao.

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