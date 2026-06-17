Presuđeno Kendriku Nanu i Tajriku Džounsu: Tukli se na terenu i po hodnicima, sad će morati da plate

Tajrik Džouns i Kendrik Nan dobili su kazne za nekoliko tuča na meču finala grčke lige.

Izvor: ALI HAIDER/EPA/MN Press

Nakon totalnog haosa u posljednjem meču finala sada smo dobili i presude. Kažnjeni su Kendrik Nan i Tajrik Džouns zbog njihovbog sukoba nakon utakmice i tuče u svlačionicama i hodnicima "Dvorane mira i prijateljstva".

Sportski sud u Atini je odredio da Kendrik Nan i Tajrik Džouns plate po 50.000 evra zbog sukoba, a vidjećemo da li je to sve ili će liga odrediti i neke suspenzije za igrače Panatinaikosa i Olimpijakosa.

Ovako je krenulo

Pogledajte 00:15 Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Nervozni Kendrik Nan se prvo sukobio sa Sašom Vezenkovim, a onda je tokom treće četvrtine ušao u sukob i sa nekadašnjim centrom Partizana. Zakačili su se, ali su saigrači obojice igrača spriječili da se koškanje pretvori u tuču. Ali to su uspjeli da spriječe samo na terenu.

Nakon utakmice sukob se nastavio, čuli smo Ergina Atamana kako kuka na ponašanje Džounsa i na to što je upadao u tuđu svlačionicu, a onda smo vidjeli i snimak tuče u hodniku hale.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:17 Udarac Kendrika Nana Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

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