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Željko Obradović dovodi sa sobom igrača Partizana: Sa njim pravi novi tim Panatinaikosa

Željko Obradović dovodi sa sobom igrača Partizana: Sa njim pravi novi tim Panatinaikosa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Isak Bonga, krilni košarkaš Partizana, na pragu je prelaska u Panatinaikos, gdje bi ponovo mogao da radi sa Željkom Obradovićem.

Isak Bonga prelazi u Panatinaikos Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved

Partizanov krilni košarkaš Isak Bonga mogao bi poslije dvije sezone da napusti Humsku i ode u Panatinaikos. Prema tvrdnjama insajdera iz Italije, dok se iščekuje povratak Željka Obradovića u PAO, njemački košarkaš mogao bi da opet sarađuje sa najtrofejnijim evropskim trenerom svih vremena.

"Njemačko krilo jedno je od najvećih meta Panatinaikosa u prelaznom roku. Nakon što se prethodnih dana dovodio u vezu sa Olimpijakosom, sada se čini da je Panatinaikos najspremniji da uradi sve da bi ga doveo. Takođe, govori se i o veoma unosnoj ponudi za igrača", tvrdi isti izvor.

Italijani najavljuju odlazak plejmejkera Panatinaikosa Ti-Džej Šortsa, kao i rastanak sa još nekoliko igrača, jer ih je "potrebno zamijeniti igračima istog ili čak višeg kvaliteta i renomea", navedeno je.

Bonga je došao u Partizan 2024. godine iz Bajerna, u crno-bijelom stekao dodatnu afirmaciju i prošlog ljeta se vratio sa Eurobasketa kao šampion Evrope, sa interesovanjima čak i iz NBA lige.

U Humskoj je bio jedan od najpouzdanijih Obradovićevih igrača i sada bi ta saradnja mogla da bude obnovljena, pod uslovom da srpski stručnjak zaista potpiše za PAO i nastavi tamo gdje je stao kada je 2012. podnio ostavku poslije čak pet titula prvaka Evrope sa Panatom.

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01:58
Isak Bonga
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

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Tagovi

Isak Bonga KK Partizan KK Panatinaikos Željko Obradović

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