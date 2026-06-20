Isak Bonga, krilni košarkaš Partizana, na pragu je prelaska u Panatinaikos, gdje bi ponovo mogao da radi sa Željkom Obradovićem.

Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved

Partizanov krilni košarkaš Isak Bonga mogao bi poslije dvije sezone da napusti Humsku i ode u Panatinaikos. Prema tvrdnjama insajdera iz Italije, dok se iščekuje povratak Željka Obradovića u PAO, njemački košarkaš mogao bi da opet sarađuje sa najtrofejnijim evropskim trenerom svih vremena.

"Njemačko krilo jedno je od najvećih meta Panatinaikosa u prelaznom roku. Nakon što se prethodnih dana dovodio u vezu sa Olimpijakosom, sada se čini da je Panatinaikos najspremniji da uradi sve da bi ga doveo. Takođe, govori se i o veoma unosnoj ponudi za igrača", tvrdi isti izvor.

Italijani najavljuju odlazak plejmejkera Panatinaikosa Ti-Džej Šortsa, kao i rastanak sa još nekoliko igrača, jer ih je "potrebno zamijeniti igračima istog ili čak višeg kvaliteta i renomea", navedeno je.

Vidi opis Željko Obradović dovodi sa sobom igrača Partizana: Sa njim pravi novi tim Panatinaikosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bonga je došao u Partizan 2024. godine iz Bajerna, u crno-bijelom stekao dodatnu afirmaciju i prošlog ljeta se vratio sa Eurobasketa kao šampion Evrope, sa interesovanjima čak i iz NBA lige.

U Humskoj je bio jedan od najpouzdanijih Obradovićevih igrača i sada bi ta saradnja mogla da bude obnovljena, pod uslovom da srpski stručnjak zaista potpiše za PAO i nastavi tamo gdje je stao kada je 2012. podnio ostavku poslije čak pet titula prvaka Evrope sa Panatom.