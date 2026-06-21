Panatinaikos obezbijedio rekordni budžet za plate igrača, kakav još nije viđen u evropskoj košarci

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos (51) dočekao je nazad Željka Obradovića (66) i obezbijedio ogroman novac za budžet. Prema pisanju grčkih novinara, "Žoc" će za tri godine zaraditi 12 miliona evra, a Janakopulos će u tim uložiti dodatnih 10 miliona na postojeći budžet za plate igrača od 26 miliona evra (poslije plaćanja poreza).

"Panatinaikos je spremio rekordni iznos za najvećeg trenera svih vremena. Prema našim izvorima, PAO i Željko Obradović dogovorili su trogodišnji ugovor vrijedan 12 miliona evra. Povrh toga, Dimitris Janakopulos spreman je da poveća klupski godišnji budžet za dodatnih 10 miliona, čime će stvoriti finansijsku super-silu kakvu evropska košarka još nije vidjela", objavio je grčki portal "SDNA".

"Poruka je jasna - Panatinaikos će uraditi sve što može u potjeri za evropskim uspjehom i pred sobom ima samo jedan, jedini cilj - povratak na vrh Evrope", takođe je navedeno.

Željko Obradović je potpisao za Panatinaikos sedam mjeseci poslije odlaska iz Partizana i tako se poslije 14 godina vratio na mjesto svog najvećeg uspjeha. U Atini je sa "zelenima" pet puta postao šampion Evrope i od ovog ljeta krenuće u novi pohod na titulu Evrolige.

"Kao da ni dan nije prošao", objavio je Panatinaikos u potvrdi dolaska Željka Obradovića na klupu najtrofejnijeg grčkog kluba.

Sa Janakopulosovim ocem i stricem pisao istoriju

Vidi opis "Evropska košarka će vidjeti što nikad nije": Obradović će u Panatinaikosu imati najveći budžet u istoriji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dpg7000 Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/Miguel Angel Polo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/ANDREU DALMAU Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Željko Obradović je najsjajniji period trenerske karijere proveo u Panatinaikosu sarađujući sa Pavlosom Janakopulosom (1929 - 2018), ocem Dimitrisa Janakopulosa i njegovim bratom Tanasisom Janakopulosom (1931 - 2019). Grčki botataši i čelnici porodične kompanije Vianeks, koju je osnovao njihov otac Dimitris Janakopulos 1924, ulagali su ogroman novac u košarku i bili i na čelu drugih Panatinaikosovih sekcija - odbojke, atletike, vaterpola...

Pavlos Janakopulos bio je predsjednik KK Panatinaikos od 1987. do 2000, a u tom periodu su osvojene po dvije titule prvaka Evrope, pod vođstvom Božidara Maljkovića, pa Željka Obradovića, a onda je radio zajedno sa svojim bratom od 2003. do 2012, kada je i Obradović napustio klub.

Htjeli i Dražena u timu

Izvor: MN press / IN Time

Porodica Janakopulos već je dovodila u PAO zvijezde svjetske košarke, počev od Dominika Vilkinsa i Bajrona Skota, pa do najvećih evropskih igrača u istoriji, poput Dejana Bodiroge, Nikosa Galisa, Panajotisa Janakisa, a imali su ambiciju da dovedu i Dražena Petrovića neposredno prije njegove pogibije.

Bogati nasljednik Pavlos Janakopulos preuzeo je klub 2018. godine i u njegovom mandatu je PAO postao šampion Evrolige 2023, pod vođstvom Ergina Atamana.