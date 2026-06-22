Željko Obradović: "Hvala ti Dimitrise što sam se vratio, nikad nisam izgubio vezu sa Panatinaikosom"

Željko Obradović se prvi put obratio navijačima i medijima po povratku u Panatinaikos.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos i imao je šta da kaže na početku svog drugog mandata na klupi atinskih "zelenih". Nakon što je potpisao ugovor stigao je na promociju zajedno sa Dimitrisom Janakopulosom koji je kada su izašli pred novinare rekao: "Tako je puno!"

Zatim je rekao: "Hvala ti puno Željko", nakon čega je uslijedio jak aplauz nakon čega smo čuli prve riječi Obradovića.

"Hvala Dimitrisu što mi je dao priliku da se vratim ovdje. Našli smo se i vrlo smo se lako dogovorili i razumjeli. Nikada nisam izgubio vezu sa porodicom Janakopulos i ovim ljudima ovdje. Prvo želim niima da se zahvalim na sjajnoj dobrodošlici. Kao što sam rekao svaki put kada sam se vratio ovdje sa Partizanom i Fenerbahčeom bilo je to posebno za mene.

Znate da sam i počasni građanin Atine i za mene je veliki, veliko zadovoljstvo da budem ovdje. Opet hvala ti Dimitrise što si mi dao priliku da budem dio jednog od najboljih klubova ne u Evropi nego u svijetu", rekao je Obradović na startu.

(MONDO)

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