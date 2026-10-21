Bivši košarkaš Partizana Najdžel Vilijams-Gos će propustiti meč protiv crno-bijelih u Evroligi.

Izvor: MN Press

Jedan od najvažnijih igrača Žalgirisa Najdžel Vilijams-Gos neće moći da pomogne svom timu u Kaunasu u devetom kolu Evrolige. Crno-bijeli u Litvaniji igraju 30. oktobra u 19 sati. Bivši košarkaš Partizana i plejmejker Žalgirisa neće biti dio tima zbog povrede zadnje lože.

Kako javlja Basketnjuz, Najdžel Vilijams-Gos je pogoršao povredu zadnje lože u meču protiv Efesa u šestom kolu Evrolige, kad je njegov tim poražen 85:70. Preciznije, bivši košarkaš Partizana mogao bi van terena da bude oko mjesec dana, što je već sad ogroman problem za tim iz Kaunasa. Najdžel Vilijams-Gos je najprije povrijedio nogu na startu sezone, a onda se vratio na teren i ponovo doživio problem, u meču protiv Efesa morao je van terena u trećoj dionici, jer je osjetio jak bol.

Vidi opis Najdžel Vilijams-Gos ne igra protiv Partizana: U Humsku stigle važne vijesti pred Žalgiris Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / PA Images / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Jasno je da će Žalgiris morati hitno da reaguje, jedna od opcija mogla bi da bude i povratak Kinana Evansa iz London Lajonsa.

Gos je odigrao svega dvije utakmice ove sezone i prosječno je bilježio sedam poena za 18,6 minuta. Odigrao je prvi meč protiv Crvene zvezde, povrijedio je nogu i na teren ponovo ušao protiv Efesa, ali je morao van parketa. Gos je minule sezone bio znatno bolji i jedan od važnijih igrača Žalgirisa. Plejmejkerske zadatke je gotovo usavršio i bilježio je 11,3 poena, imao je i 2,5 skokova, 3,7 asistencija i jednu ukradenu loptu.

Oglasio se Žalgiris

Iz kluba su poručili: "Najdžel Vilijams-Gos, koji je povrijedio nogu u prvom kolu Evrolige, vratio se na parket na utakmici protiv Efesa iz Istanbula, ali je tokom susreta ponovo osjetio bol u zadnjoj loži. Iako je započeo treću četvrtinu, bek je ubrzo morao da napusti teren i nije se vraćao u igru.

Košarkaš je podvrgnut medicinskim pregledima, a njegovo stanje će i dalje pažljivo pratiti medicinski tim kluba. U narednom periodu planirani su i dodatni pregledi, koji će pomoći da se preciznije procjene ozbiljnost povrede i dalji tok oporavka", naveo je klub.

Iako se ne navodi koliko će Gos biti van terena, dobro obaviješten košarkaški sajt naveo je da će bivši igrač Partizana biti oko mjesec dana.

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