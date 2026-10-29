Trener Žalgirisa ne zna šta da očekuje od Partizana: "Prvo su igrali jedni, sad drugi"

Tomas Masijulis oglasio se pred utakmicu sa Partizanom u Kaunasu.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Trener Žalgirisa Tomas Masijulis iznio je očekivanja pred meč sa Partizanom, u okviru devetog kola Evrolige. Litvanski tim je u prethodnom kolu ubjedljivo slavio protiv Virtusa, dok je beogradski tim nesrećno poražen od Asvela u Lionu.

Najveći zadatak za njegove izabranike biće da isprate bekovsku liniju Partizana, sa fokusom na Karlika Džounsa. Ključno će biti oporaviti tim, pošto je na programu duplo kolo.

"Prije svega, moramo da se oporavimo. Za 48 sati ne možete mnogo toga da promijenite, tako da je najvažnije da se regenerišemo. Naravno, protivnik igra nešto drugačiju košarku, disciplinovaniju. Mnogo toga u njihovoj igri vrti se oko bekova, ponekad na terenu imaju gotovo trojicu plejmejkera, tako da će biti veoma važno da ih zaustavimo", rekao je Masijulis.

Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Biće dosta nepoznanica u duelu sa crno-bijelima, pošto su se timu Đoana Penjaroje priključile novajlije - Antonio Rivs i Robert Frenks.

"Naravno, postoje i nepoznanice. Na početku sezone igrali su jedni igrači, a sada u tim ulaze drugi. Biće sve bolji iz dana u dan, tako da moramo da se pripremimo i da znamo njihove prednosti, kao i šta žele i vole da rade na terenu", kaže trener Žalgirisa.

Kinan Evans se vratio u tim poslije duge pauze i teške povrede, ali i dalje nije na sto odsto svojih mogućnosti. Protiv Virtusa je na terenu proveo 18 minuta i to je trenutno njegov maksimum.

"To je otprilike ono što očekujemo od njega. Nije da fizički ne može da izdrži, možda samo još ne igra punim kapacitetom. Vjerovatno trenutno vidimo oko 60 odsto njegovih mogućnosti, ali to je normalno. On može sve da radi i sigurno može da igra tih 20 minuta. U tom pogledu nema nikakvih ograničenja", zaključio je Masijulis.

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