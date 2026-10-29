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Peti Mils: "Imao sam razgovore sa Partizanom"

Peti Mils: "Imao sam razgovore sa Partizanom"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Čuveni reprezentativac Australije Peti Mils (38) otkriva da su postojali pregovori sa Partizanom pred početak tekuće sezone.

Peti Mils potvrdio da je pregovarao sa Partizanom Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Partizana su izgubili veoma važan meč u osmom kolu Evrolige, iako su bili u dobroj prilici da savladaju Asvel i približe se vrhu tabele. Među igračima koji su najzaslužniji za trijumf francuskog tima je i australijski košarkaš Peti Mils, iskusni bek kojeg dobro poznaje i javnost u Srbiji.

Pored toga što je više puta igrao protiv srpske reprezentacije, Mils je prije nekoliko mjeseci bio na radaru Partizana. Moglo je da se desi da Petija, svojevremeno šampiona NBA lige, gledamo u crno-bijelom dresu. On je potvrdio da su postojali kontakti sa srpskim klubom.

"Imao sam neke razgovore i mislim da je za mene to bila prilika da doživim novo iskustvo i da vidim o čemu se zapravo radi. Bio sam otvoren za sve mogućnosti i pokušao sam da izvagam sve opcije koje sam imao. Bilo je to zanimljivo iskustvo za mene i moju porodicu jer smo mogli da zamislimo kako bi sve izgledalo. Međutim, kao što sam rekao, a to je da mi je najvažnije to što sam ovdje, što mogu steći iskustvo i to posebno protiv ekipe iz Srbije. Jedva čekam da dođem u Srbiju i doživim sve to, tome se posebno radujem", rekao je Mils za "Mozzart Sport".

Mils je najveći dio karijere proveo u SAD, a čak devet godina nosio je dres San Antonio Sparsa. Zbog toga je mnoge iznenadilo što se u finišu karijere prebacio na evropsku košarku i poželio da stekne iskustvo i na ovom kraju svijeta.

"Iskreno, Evroliga i NBA se uopšte ne mogu porediti. Kada se dublje analiziraju stvari, stiče se utisak da se radi o potpuno dva različita sporta. Kada je riječ o meni, onda mi je mnogo pomoglo to što sam igrao za reprezentaciju dugi niz godina. Bilo je tu nastupa na FIBA takmičenjima. Sve to me je u nekoj mjeri pripremilo za ovo suđenje, pritisak i pravila, ali i igranje u Evroligi predstavlja potpuno novo iskustvo. Oduvijek sam imao veliku želju da se okušam u Evroligi i sve što ide uz to. Zaista uživam u svakom dijelu toga", rekao je iskusni košarkaš.

Tagovi

Peti Mils KK Partizan

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