Frenks otvorio dušu poslije debija za Partizan: "Ne mogu da budem dobro, izgubili smo"

Debitant u redovima Partizana Robert Frenks nije bio zadovoljan izdanjem svog tima

Izvor: Arenasport 2

Partizan je poražen u osmom kolu Evrolige od ekipe ASVEL-a, a to je samo prvi od dva meča u duplom kolu elitnog takmičenja. Đoan Penjaroja je u susretu u Vilerbanu na raspolaganju imao i novajliju Roberta Frenksa koji je odigrao više nego dobar meč kad je u pitanju debitantski nastup. Ipak, nije bio zadovoljan učinkom tima.

Frenks je igrao 17 minuta, iako je tek stigao u Partizan. Ipak, njegovi potezi u završnici treće četvrtine vratili su prednost Partizanu (59:56). Vezao je seriju od 5:0, a ako tome dodamo i nekoliko dobrih odbrana, jasno je da je riječ o igraču na kojeg će Penjaroja računati u narednom periodu.

"Ne mogu da budem dobro, izgubili smo utakmicu", započeo je Frenks poslije poraza Partizana u razgovoru za Arenu sport.

"Bilo je sjajno izaći na teren i takmičiti se", dodao je momak koji je za 17 minuta postigao sedam poena, imao je pet skokova, jednu asistenciju i izgubljenu loptu, ali i blokadu. Frenks je susret završio indeksom korisnosti devet.

Partizan se sprema za Žalgiris

Partizan nema mnogo vremena za tugovanje, iako je poraz bio bolan. Ipak, sam je režirao velike probleme pošto posljednja četiri minuta nije uspio da dođe do poena. Na kraju, Frenks, koji ne poznaje najbolje Evroligu, pokušao je da ukratko govori o narednim zadacima Partizana.

"Nismo previše obratili pažnju na Žalgiris. Vidio sam da su odličan tim i da imaju fantastične navijače."

Na kraju, pošto je tek stigao u Humsku, osvrnuo se i na crno-bijele. "Sviđa mi se sve u Partizanu, navijači, zajednica... Ne može biti bolje", zaključio je novajlija crno-bijelih.