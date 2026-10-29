Itan Tompson: "Ni u jednoj utakmici nismo dobro igrali 40 minuta"

Američki košarkaš ističe da Partizan ove sezone još nema utakmicu na kojoj je svih 40 minuta igrao dobro.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Košarkaši Partizana bili su nadomak pobjede u Francuskoj, ali su zbog lošeg finiša četvrte dionice ipak poraženi od Asvela (82:75). Jedan od igrača crno-bijelih koji su analizirali ovaj poraz, veoma bolan za navijače, jeste i američki košarkaš Itan Tompson.

Prema njegovim riječima, Partizan nije uspeo na pravi način da završi posao koji je radio. Takođe, Tompson je rekao da crno-bijeli ove sezone nijednom nisu odigrali dobro svih 40 minuta - što bi moglo da zabrine trenera Penjaroju i navijače Partizana.

"Nismo uspjeli da spojimo dobrih 40 minuta. Drugo poluvreme je donijelo fokus i intenzitet, ali prvo poluvreme i završnica nisu bili najbolji. Mislim da ni u jednoj utakmici nismo odigrali svih 40 minuta na pravi način. Pravili smo mnogo grešaka. Dobro je što brzo igramo ponovo i što imamo priliku da se vratimo na pobednički kolosek, da naučimo nešto iz ovog poraza". Itan Tompson.

Košarkaš Partizana Itan Tompson završio je meč protiv Asvela sa devet postignutih poena i dvije asistencije. Šutirao je 1/2 sa linije za slobodna bacanja, 1/1 za dva i 2/5 za tri poena na ovom meču. Na parketu je proveo nešto manje od 20 minuta.