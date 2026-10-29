Penjaroja bijesan poslije poraza Partizana: "To nije bilo normalno"

Trener Partizana Đoan Penjaroja analizirao je poraz od ASVEL-a, ističući lošu igru u posljednjim minutima meča.

Izvor: Arenasport 2

Trener Partizana Đoan Penjaroja bio je vidno nezadovoljan poslije poraza Parnog valjka u Vilerbanu. Crno-bijeli su imali pobjedu u rukama pet minuta prije kraja meča, a onda je Partizan prestao da igra, a domaćin ASVEL uspešno je preokrenuo meč. Bila je to ujedno i stavka koju je trener crno-bijelih istakao tik poslije poraza.

"Nismo igrali posljednjih pet minuta, nismo bili dobri u napadu, to je bilo očigledno. Do tog trenutka smo bili bolji, dijelili smo loptu, igrali smo sa idejom da kaznimo njihovu odbranu, ali u posljednja četiri minuta smo stali u napadu", rekao je španski stručnjak.

Šta je još rekao Đoan Penjaroja?

Djelovalo je da je Partizan, iako je utakmica bila vrlo loša, ipak uspio da dođe do pobjede. Na kraju, dogodio se suprotan scenario, ali možda izgubljen meč nije problem kao sama činjenica da je Partizan potpuno utihnuo kad je bilo najvažnije.

"Najprije čestitam ASVEL-u na pobedi. Osjećaj je veoma loš. ASVEL je vjerovao u pobjedu i uspio da preokrene rezultat. U posljednja četiri minuta imali smo mnogo problema da dođemo do dobrih šuteva i iznudimo slobodna bacanja. Igrali smo lošu odbranu, dozvoljavali protivniku lake poene, a Beson je pogodio i onu trojku. Mislim da smo propustili dobru priliku da upišemo još jednu pobjedu na gostovanju", rekao je Penjaroja.

Penjaroja je na konferenciji za medije još jednom pokušao da otkrije šta je bio problem Partizana posljednjih nekoliko minuta meča. "Moraću ponovo da pogledam utakmicu i analiziram je, ali jasno je da smo u posljednja četiri minuta stali, što nije bilo normalno", zaključio je Penjaroja.