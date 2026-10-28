ASVEL - PARTIZAN, UŽIVO: Crno-bijeli na krilima derbija jure novi pobjedu

19 : 28

Penjaroja: Moramo da budemo strpljivi

"Za Vanju je još rano govoriti, vjerovatno sledeće sedmice. Postoji mogućnost da zaigra protiv Kluža u ABA ligi. Za ostale ne znam - možda sljedeće sedmice, a možda za dvije ili tri sedmice".

Šta očekuje od novajlija? "Frenks ima iskustvo igranja u Japanu, Australiji i Izraelu, dok je Antoniju ovo prvo iskustvo u Evropi. Verovatno će im biti potrebno vreme, što je normalno za igrače koji dolaze da igraju po FIBA pravilima. Potrebno im je vreme, a mi moramo da budemo strpljivi. Kada je igrač prvi put u Evropi, situacija je uglavnom slična. Iz dana u dan igra bolje i bolje razume situacije na terenu, ali takvim momcima treba vremena", rekao je Đoan Penjaroja.