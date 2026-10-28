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ASVEL - PARTIZAN, UŽIVO: Crno-bijeli na krilima derbija jure novi pobjedu 0
evoliga Asvel Partizan uživo prenos
evoliga Asvel Partizan uživo prenos
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ASVEL - PARTIZAN, UŽIVO: Crno-bijeli na krilima derbija jure novi pobjedu

Partizan u osmom kolu Evrolige gostuje ASVEL-u.

Partizan i ASVEL se sastaju u 20 sati u osmom kolu Evrolige. Crno-bijeli poslije trijumfa u "vječitom" derbiju žele da nastave sa dobrim partijama.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
19:28

Penjaroja: Moramo da budemo strpljivi

"Za Vanju je još rano govoriti, vjerovatno sledeće sedmice. Postoji mogućnost da zaigra protiv Kluža u ABA ligi. Za ostale ne znam - možda sljedeće sedmice, a možda za dvije ili tri sedmice".

Šta očekuje od novajlija? "Frenks ima iskustvo igranja u Japanu, Australiji i Izraelu, dok je Antoniju ovo prvo iskustvo u Evropi. Verovatno će im biti potrebno vreme, što je normalno za igrače koji dolaze da igraju po FIBA pravilima. Potrebno im je vreme, a mi moramo da budemo strpljivi. Kada je igrač prvi put u Evropi, situacija je uglavnom slična. Iz dana u dan igra bolje i bolje razume situacije na terenu, ali takvim momcima treba vremena", rekao je Đoan Penjaroja.

19:23

Pogledajte tabelu Evrolige



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19:23

Dobro došli!

Partizan i ASVEL se sastaju u osmom kolu Evrolige u meču koji je na programu u 20 sati. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.

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