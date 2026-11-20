Nerazjašnjene tajne Holivuda, ljubav koja prkosi sudbini, potresna istorijska drama i neobična avantura kroz novozelandsku divljinu – nove m:tel TV preporuke donose četiri različite filmske priče koje vrijedi pogledati.

Izvor: Superstar TV

„Holivudska zemlja“ je američka kriminalistička drama zasnovana na istinitim događajima, koja istražuje misterioznu smrt glumca Džordža Rivsa, poznatog po ulozi Supermena u popularnoj televizijskoj seriji iz pedesetih godina prošlog vijeka. Film možete pogledati u petak 20. novembra, u 23.35 časova na kanalu SUPERSTAR TV.

Radnja je smještena u Los Anđeles krajem pedesetih godina, kada policija smrt poznatog glumca proglašava samoubistvom. Ne vjerujući u zvaničnu verziju događaja, njegova majka angažuje privatnog detektiva Luisa Sima da istraži okolnosti smrti. Tragajući za istinom, Sim otkriva zamršene odnose, skandale i mračne tajne Holivuda, dok se istovremeno suočava s problemima iz vlastitog života.

Izvor: Star life/X-news

„Nemogući susret“ je romantični triler s elementima naučne fantastike, u kojem Met Dejmon i Emili Blant tumače dvoje ljudi čijoj se ljubavi suprotstavljaju misteriozne sile. Film u režiji Džordža Nolfija pogledajte u subotu 21. novembra, u 12.00 časova na kanalu STAR Life.

Ambiciozni političar Dejvid Noris nalazi se na pragu velike političke karijere kada upoznaje talentovanu balerinu Elis Selas. Između njih se rađa ljubav, ali niz neobičnih događaja počinje da ih razdvaja. Dejvid ubrzo otkriva postojanje tajanstvenog Biroa za prilagođavanje, čiji agenti nadziru ljudske sudbine i nastoje da spriječe njihovu vezu. Pred njim je težak izbor – prihvatiti unaprijed određenu budućnost ili rizikovati sve zbog ljubavi.

Izvor: Cinemax/www.vertigofilms.es

TV Cinemax nam donosi sjajnu komediju „Ime“, koja će biti emitovana u nedjelju 22.11.2026. godine u 14.05 časova.

Vinsent, uspješan čovjek četrdesetih godina, uskoro prvi put postaje otac. Sestra Elizabet i zet Pjer, pozivaju ga na večeru u svoj neobični stan, gdje se sreće sa Klodom, prijateljem iz djetinjstva. Dok čekaju Anu, njegovu mladu suprugu koja uvijek kasni, ekipa ga veselo bombarduje pitanjima o njegovoj odluci o osnivanju porodice. Kad ga domaćin upita koje je ime izabrao za sina, Vinsentov odgovor izaziva haos u porodici.

Izvor: HBO 3/Viasat press



„Lov na divljake“ je novozelandska avanturistička komedija koja donosi duhovitu i dirljivu priču o neobičnom prijateljstvu dječaka i njegovog namrgođenog staratelja, te nacionalnu potjeru kroz novozelandsku divljinu. Film pogledajte u utorak 24. novembra, u 10.25 časova na kanalu HBO 3.

Problematični gradski dječak iz starateljske porodice pronalazi novi dom na novozelandskom selu, uz brižnu Belu i njenog povučenog supruga Heka. Međutim, nakon neočekivanog porodičnog gubitka, Riki i Hek završavaju u divljini, gdje postaju meta velike policijske potjere. Prisiljeni da se oslone jedan na drugog, njih dvojica kroz niz komičnih i uzbudljivih situacija postepeno razvijaju posebno prijateljstvo.

Uz zanimljiv izbor TV sadržaja, donosimo vam i dodatni razlog za uživanje u omiljenim filmovima i serijama. Svim korisnicima koji do 30. novembra ugovore jedan od TV paketa na dvije godine m:tel poklanja HBO Premium na godinu dana.

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