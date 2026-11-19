Da li ste spremni za nove gejming avanture? Stižu odlične vijesti za ljubitelje video igara!

Izvor: m:tel PR

m:GO aplikacija za Android i Huawei uređaje donosi bogat izbor poklon kartica i digitalnih kupona uz koje možete proširiti svoju kolekciju igara, nabaviti nove skinove, virtuelne valute i dodatne sadržaje za popularne naslove.

Od gejming platformi do video igara – u m:GO aplikaciji pronađite poklon kartice i kupone za PlayStation, Steam, Xbox, Nintendo, Roblox, Minecraft, League of Legends, Fortnite i PUBG Mobile.

Ponuda se svakodnevno ažurira, a sve aktuelne opcije možete pronaći direktno u aplikaciji.

Obradujte nekoga poklonom, dopunite svoj gejming nalog, nabavite Minecoins za Minecraft, Robux za Roblox ili druge virtuelne valute!

Za kupovinu je dovoljno da u m:GO aplikaciji otvorite sekciju „Dopune, bonovi i kuponi“, izaberete željeni kupon ili poklon karticu i unesete mejl adresu na koju će stići kod za aktivaciju.

Neka vaša sljedeća gejming avantura započne u m:GO aplikaciji!

(Mondo)