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m:tel i Motorola vas nagrađuju sa 101 nagradom

m:tel i Motorola vas nagrađuju sa 101 nagradom

Izvor Promo
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Kupovinom Motorola telefona u m:tel ponudi, učestvujete u novoj velikoj nagradnoj igri u kojoj vas očekuju vrijedne sedmične nagrade i automobil Volkswagen T-Roc

m:tel i Motorola vas nagrađuju sa 101 nagradom Izvor: m:tel

Kupovinom Motorola telefona u m:tel ponudi, učestvujete u novoj velikoj nagradnoj igri u kojoj vas očekuju vrijedne sedmične nagrade i automobil Volkswagen T-Roc

Kompanija m:tel pokrenula je 15. novembra novu veliku nagradnu igru pod nazivom „m:tel i Motorola vas nagrađuju”, koja traje do 15. januara 2027. godine. U nagradnoj igri mogu učestvovati svi rezidencijalni korisnici m:tel usluga sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske koji se u ovom periodu odluče za neki od Motorola telefona iz m:tel ponude. Kupovinom telefona automatski postajete učesnici nagradne igre, a očekuje vas čak 101 vrijedna nagrada, među kojima je i automobil Volkswagen T-Roc.

Nagradni fond osmišljen je tako da donosi uzbuđenje iz sedmice u sedmicu. Tokom osam sedmica biće podijeljene sedmične nagrade: telefoni Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB, pametni satovi Motorola moto watch i slušalice Moto buds 2. A na kraju nagradne igre slijedi izvlačenje glavnih nagrada - automobila Volkswagen T-Roc, dva Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB telefona i pet Sony PlayStation 5 konzola.

Veliko finalno izvlačenje održaće se 18. januara 2027. godine u 18 časova, ispred m:tel poslovnice u Tržnom centru „Delta Planet” u Banjaluci.

Zato, ako razmišljate o novom telefonu, sada je pravi trenutak da izaberete neki od Motorola modela iz m:tel ponude. Možda upravo vaša kupovina bude prvi korak ka vrijednoj nagradi ili novom automobilu!

Više informacija o nagradnoj igri i pravilima učešća dostupno je na zvaničnoj internet stranici kompanije m:tel.

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