m:tel TV preporuke: Tajne morskih dubina, istinite filmske priče i ljubavni zapleti

Od istraživanja tajanstvenog podvodnog svijeta i dramatičnog bjekstva preko granice do neobične ljubavne priče i psihološke drame – m:tel TV preporuke donose raznovrstan izbor sadržaja za naredne dane.

Izvor: m:tel

U specijalu „Ekspedicija: Spasavanje naših mora”, tim istraživača National Geographica kreće na izuzetno putovanje kroz svih pet okeana, od obala do najvećih morskih dubina, kako bi istražio nepoznate ekosisteme, otkrio nove vrste i ispitao sile koje mijenjaju život u okeanima. Ovu posebnu ekspediciju pratimo u subotu 14. novembra, u 21.00 čas na kanalu National Geographic.

Oslanjajući se na naprednu tehnologiju i dragocjeno iskustvo obalnih zajednica, istraživači dolaze do fascinantnih otkrića, bilježe promjene u morskim staništima i otkrivaju koliko je život u okeanima međusobno povezan. Pet okeana, bezbroj neotkrivenih svjetova i trka s vremenom da se sačuva njihov bogati živi svijet.

Film „Balon” je njemački istorijski triler zasnovan na istinitoj priči o dvije porodice koje su 1979. godine pokušale da pobjegnu iz Istočne u Zapadnu Njemačku balonom na topli vazduh koji su same napravile. Film možete pogledati u nedjelju 15. novembra, u 23.00 časa na kanalu Pink World Cinema.

Izvor: m:tel

Nakon dugih i tajnih priprema, porodice kreću u ostvarenje svog odvažnog plana, ali prvi pokušaj bjekstva završava neuspjehom. Kada istočnonjemačka tajna policija Štazi pronađe tragove njihovog poduhvata i pokrene istragu, počinje napeta trka s vremenom. Porodice moraju napraviti novi balon i pokušati ponovo, prije nego što vlasti otkriju njihove namjere.

Pogledajte romantičnu komediju „Ponovo ljubav”, koja donosi neobičnu i dirljivu ljubavnu priču, u utorak 17. novembra, u 17.50 časova na kanalu STAR Movies.

Izvor: m:tel

Nakon smrti vjerenika, Mira pokušava da se izbori s tugom šaljući ljubavne poruke na njegov stari broj telefona, ne znajući da je broj u međuvremenu dodijeljen novinaru Robu Bernsu. Dirnut iskrenošću njenih poruka, Rob odlučuje da pronađe djevojku koja ih šalje, a neočekivanu pomoć pronalazi kod slavne pjevačice Selin Dion, koju treba da intervjuiše.

Američka drama „Rvanje sa ludilom” zasnovana je na istinitim događajima i donosi napetu priču o odnosu ekscentričnog milionera i dvojice olimpijskih šampiona u rvanju. Pogledajte je u utorak 17. novembra, u 20.30 časova na kanalu Cinemax 2.

Izvor: m:tel

Olimpijski šampion u rvanju Mark Šulc, u želji da izađe iz sjenke svog uspješnog starijeg brata Dejva, prihvata poziv bogatog nasljednika Džona du Ponta da trenira na njegovom raskošnom imanju i priprema se za Olimpijske igre u Seulu 1988. godine. Međutim, odnos između Marka i njegovog pokrovitelja postaje sve složeniji, a kada se njihovom timu pridruži i Dejv, napetost dodatno raste.

Uz zanimljiv izbor TV sadržaja, donosimo vam i dodatni razlog za uživanje u omiljenim filmovima i serijama. Svim korisnicima koji do 30. novembra ugovore jedan od TV paketa na dvije godine m:tel poklanja HBO Premium na godinu dana.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

(m:tel)