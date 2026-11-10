Tvoj broj u m:tel timu: Prenesi broj, a m:tel ti poklanja FIFA Golden Elite 2027 album

Nekada nam za dobru odluku treba samo malo podsticaja. Novi telefon? Zašto da ne!

Izvor: m:tel PR

Više interneta na putovanjima i putno osiguranje? Obavezno! Poklon koji će obradovati i ljubitelje fudbala u kući? E, to je već pun pogodak!

Upravo takvu kombinaciju pogodnosti donosi prenos broja u m:tel mrežu. Očekuju vas atraktivne Travel tarife uz popust na mjesečnu pretplatu, duplo više interneta za korišćenje u romingu, pametni telefoni već od 1 KM, a sada i specijalni poklon – Panini FIFA 365 Football’s Golden Elite 2027 album i set sličica.

Ovo izdanje popularnih Panini albuma posebno će obradovati ljubitelje fudbala jer se u kolekciji Football’s Golden Elite prvi put nalaze i Zmajevi! Tu je i prilika da prikupite sličice nekadašnjeg kapitena Edina Džeke, ali i mladih fudbalskih nada poput Kerima Alajbegovića.

Travel tarife dolaze uz mjesečnu pretplatu već od 28,90 KM, uz duplo više mobilnog interneta za korišćenje u romingu. Osim toga, ove tarife donose i bogate bonuse minuta, SMS poruka i interneta za korišćenje u BiH i u romingu u mrežama operatora regiona Zapadnog Balkana, kao i putno zdravstveno osiguranje, realizovano u saradnji sa Wiener osiguranjem VIG, koje je uključeno u mjesečnu pretplatu.

Uz sve ove pogodnosti, prenos broja u m:tel mrežu prilika je i da izaberete novi pametni telefon već od 1 KM: Honor Magic 8 Lite 8/512 GB, Honor X5C Plus 4/128 GB, Xiaomi 17T 12/512 GB i Xiaomi Redmi A5 4/128 GB.

Posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto izaberite svoju Travel tarifu i pored najbolje komunikacije dobićete i Panini album sa setom sličica na poklon. Broj ostaje isti, a razloga za zadovoljstvo sada je još više! Požurite, jer zalihe su ograničene.

(Mondo)