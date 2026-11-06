m:tel TV preporuke: Misterije, ljubav i neočekivani obrti

Od napetog psihološkog trilera i romantičnih komedija do raskošnog svijeta njujorškog visokog društva – m:tel TV preporuke ove sedmice donose zanimljiv izbor sadržaja za vaše ekrane.

Izvor: b92

Pronađite priču po svom ukusu i uživajte u dobrom TV programu.

Nikol Kidman tumači glavnu ulogu u filmu „Prije nego što zaspim”, psihološkom trileru kojeg možete pogledati u petak 6. novembra u 21.15 časova na TV B92.

Kristin Lukas svakog jutra budi se bez sjećanja na svoju prošlost, ne prepoznajući ni muškarca koji tvrdi da je njen suprug. Nakon teške nesreće izgubila je sposobnost pamćenja novih događaja, pa joj svaki novi dan počinje iznova. Pokušavajući da otkrije šta joj se zaista dogodilo, Kristin počinje da snima video-dnevnik, ali ono što saznaje dovodi u pitanje sve što je mislila da zna o svom životu.

Izvor: TV DIVA

Film „Božić u Londonu” je prava romantična komedija u prazničnom duhu. Na programu je u subotu 7. novembra u 10.50 časova na TV Diva.

Američki arhitekta Dejvid nedavno se doselio u London, gdje ga uoči Božića očekuje važan zadatak – pronaći savršen poklon za svoju djevojku, koja je ujedno kćerka njegovog šefa. U pomoć poziva Endži, profesionalnu savjetnicu za kupovinu, koja ga vodi u neobičnu prazničnu avanturu kroz londonske ulice. Dok zajedno tragaju za pravim poklonom, među njima se razvija neočekivana bliskost, a Dejvid počinje da preispituje šta zapravo želi.

Izvor: AMC

Film „Gola istina” je romantična komedija sa Ketrin Hajgl i Džerardom Batlerom u glavnim ulogama. Pogledajte je u ponedjeljak 9. novembra u 18.05 časova na kanalu AMC.

Ebi Rihter je uspješna producentkinja jutarnjeg televizijskog programa koja ima sve pod kontrolom, osim vlastitog ljubavnog života. Kada gledanost njene emisije počne da opada, prisiljena je da sarađuje sa Majkom Čedvejem, provokativnim TV voditeljem čiji su pogledi na ljubav i muško-ženske odnose potpuno suprotni njenim. Iako ga u početku ne podnosi, Ebi pristaje da posluša njegove neobične ljubavne savjete kako bi osvojila muškarca koji joj se dopada.

Izvor: HBO

Nova, četvrta sezona HBO Original serije „Pozlaćeno doba” dostupna je na HBO Max platformi. Sezona od osam epizoda donosi nove epizode svakog ponedjeljka u 20.00 časova na HBO kanalu, dok će istovremeno biti dostupne i na striming platformi HBO Max.

Smještena u period velikih društvenih promjena krajem 19. vijeka, serija nastavlja da prati ambicije, moć i sukobe među najuticajnijim njujorškim porodicama. U četvrtoj sezoni Berta Rasel suočava se s posljedicama svojih odluka nakon što je promijenila pravila igre u visokom društvu, dok Agnes van Rajn nastoji da ponovo učvrsti svoj položaj. U međuvremenu, Merijan kreće novim životnim putem, a Pegi pokušava da pronađe prihvatanje u porodici svog budućeg supruga. U glavnim ulogama vraćaju se Keri Kun, Kristin Baranski, Sintija Nikson, Morgan Spektor, Luiza Džejkobson i Dene Benton, uz brojnu glumačku ekipu koju čine neka od najpoznatijih imena američke televizijske i pozorišne scene.

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