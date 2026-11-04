Prenesite broj u m:tel i počastite se telefonom već od 1 KM

Izaberite Travel tarife sa duplo više interneta u romingu i pametni telefon po cijeni već od 1 KM

Izvor: m:tel

Ukoliko razmišljate o promjeni i želite više pogodnosti u svakodnevnoj komunikaciji, m:tel ima ponudu koju vrijedi iskoristiti. Uz prenos postojećeg broja u m:tel mrežu očekuju vas atraktivne Travel tarife uz popust na cijenu mjesečne pretplate, duplo više interneta za korišćenje u romingu i posebne cijene odabranih modela pametnih telefona.

U zavisnosti od toga gdje najčešće putujete, možete odabrati Travel Evropa uz mjesečnu pretplatu od 28,90 KM; Travel Evropa Plus uz mjesečnu pretplatu od 38,90 KM ili Travel Svijet uz mjesečnu pretplatu od 58,90 KM. Uz svaku od ovih tarifa sada vas očekuje i duplo više mobilnog interneta za korišćenje u romingu. Osim toga, ove tarife donose i bogate bonuse minuta, SMS poruka i interneta za korišćenje u BiH i u romingu u mrežama operatora regiona Zapadnog Balkana, kao i putno zdravstveno osiguranje realizovano u saradnji sa Wiener osiguranjem VIG koje je uključeno u mjesečnu pretplatu.

A uz sve ove pogodnosti, prelazak u m:tel mrežu možete iskoristiti i za kupovinu novog pametnog telefona po posebnim cijenama. U ponudi su četiri atraktivna modela već od 1 KM: Honor Magic 8 Lite 8/512 GB, Honor X5C Plus 4/128 GB, Xiaomi 17T 12/512 GB i Xiaomi Redmi A5 4/128 GB.

Odaberite model koji odgovara vašim potrebama i iskoristite priliku da uz novu mrežu unaprijedite i svoje svakodnevno digitalno iskustvo.

Prenos broja je jednostavan, a svoj dosadašnji broj zadržavate. Posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto, informišite se o uslovima ponude i odaberite kombinaciju tarife i uređaja koja vam najviše odgovara. Vaš broj ostaje isti, a mogućnosti postaju mnogo veće.

(m:tel)