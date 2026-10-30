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m:tel ostvario dobit od 74,9 miliona KM u prvih devet mjeseci 2026. godine

m:tel ostvario dobit od 74,9 miliona KM u prvih devet mjeseci 2026. godine

Autor m:tel
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Kompanija m:tel je i u trećem kvartalu 2026. godine nastavila pozitivan poslovni trend, ostvarivši rast ključnih finansijskih pokazatelja.

m:tel dobit u 2026. godini Izvor: m:tel

Prvih devet mjeseci ove godine kompanija je završila sa dobiti od 74,9 miliona KM, što predstavlja rast od oko 48,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

U odnosu na rezultate ostvarene nakon prvih šest mjeseci 2026. godine, dobit kompanije uvećana je za 31,8 miliona KM, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda poslovanja i tokom trećeg kvartala.

Ukupni prihodi m:tel-a u prvih devet mjeseci 2026. godine dostigli su 420,3 miliona KM, što je za 33,4 miliona KM, odnosno oko 8,6 odsto, više u odnosu na isti period prethodne godine.

Istovremeno, EBITDA je povećana za 17,6 miliona KM u odnosu na prvih devet mjeseci 2025. godine.

Ukupni rashodi u posmatranom periodu iznosili su 337,2 miliona KM i veći su za oko 6,3 miliona KM, odnosno 1,9 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2025. godine. Povećanje rashoda prvenstveno je posljedica rasta cijena na tržištu, uključujući više troškove energenata, kao i opšteg povećanja cijena roba i usluga neophodnih za redovno poslovanje kompanije.

(m:tel)

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m:tel dobit

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