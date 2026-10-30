m:tel ostvario dobit od 74,9 miliona KM u prvih devet mjeseci 2026. godine

Kompanija m:tel je i u trećem kvartalu 2026. godine nastavila pozitivan poslovni trend, ostvarivši rast ključnih finansijskih pokazatelja.
Prvih devet mjeseci ove godine kompanija je završila sa dobiti od 74,9 miliona KM, što predstavlja rast od oko 48,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.
U odnosu na rezultate ostvarene nakon prvih šest mjeseci 2026. godine, dobit kompanije uvećana je za 31,8 miliona KM, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda poslovanja i tokom trećeg kvartala.
Ukupni prihodi m:tel-a u prvih devet mjeseci 2026. godine dostigli su 420,3 miliona KM, što je za 33,4 miliona KM, odnosno oko 8,6 odsto, više u odnosu na isti period prethodne godine.
Istovremeno, EBITDA je povećana za 17,6 miliona KM u odnosu na prvih devet mjeseci 2025. godine.
Ukupni rashodi u posmatranom periodu iznosili su 337,2 miliona KM i veći su za oko 6,3 miliona KM, odnosno 1,9 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2025. godine. Povećanje rashoda prvenstveno je posljedica rasta cijena na tržištu, uključujući više troškove energenata, kao i opšteg povećanja cijena roba i usluga neophodnih za redovno poslovanje kompanije.
(m:tel)