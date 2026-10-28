"Čestitamo, osvojili ste putovanje!" – nagrada koja može skupo da vas košta

Poruka o besplatnom putovanju može biti mamac za krađu ličnih podataka - provjerite prije nego što kliknete

Izvor: m:tel PR

„Čestitamo, osvojili ste putovanje u Rim za dvije osobe! Podatke unesite ovdje.”

Zvuči primamljivo, zar ne? Besplatno putovanje, romantični Rim i prilika koja se ne propušta. Dovoljno je da kliknete na link, unesete tražene podatke i, barem tako izgleda, preuzmete svoju nagradu.

Ali šta ako putovanje ne postoji, a ono što možete izgubiti jesu vaši lični podaci?

Internet prevare sve češće koriste upravo ovakve poruke kako bi privukle pažnju korisnika. Lažno obavještenje o osvojenoj nagradi može stići putem SMS-a, elektronske pošte, društvenih mreža ili aplikacija za razmjenu poruka. Poruka često izgleda uvjerljivo, a link vodi do stranice koja djeluje profesionalno i pouzdano. Ipak, cilj može biti prikupljanje ličnih podataka, podataka o platnim karticama ili drugih informacija koje prevaranti mogu zloupotrijebiti.

Obratite pažnju na znakove upozorenja: niste učestvovali u nagradnoj igri, od vas se traži da odmah reagujete, link vodi na nepoznatu ili sumnjivu stranicu ili se od vas zahtijeva da ostavite povjerljive podatke.

Dodatnu zaštitu u ovakvim situacijama pružiće vam m:tel usluga Siguran NET koja prepoznaje i blokira pristup potencijalno opasnim internet sadržajima, uključujući phishing stranice. Tako, ukoliko kliknete na sumnjiv link, Siguran NET može blokirati pristup stranici koja predstavlja prijetnju.

U oktobru tokom m:tel kampanje “Mjesec Sigurnog NET-a” možete aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno. Siguran NET možete aktivirati putem Moj m:tel portala/aplikacije, m:GO aplikacije, SMS porukom „SIGURANNET” na broj 065 1177, korišćenjem Moj meni servisa *100# ili odlaskom na m:tel prodajno mjesto kao i pozivom na broj 0800 50 000.

Putovanje iz snova ne bi trebalo da počne krađom vaših podataka. Zaštitite se uz Siguran NET!