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m:SAT stiže na adrese širom BiH

m:SAT stiže na adrese širom BiH

Izvor Promo
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Bogat izbor TV kanala za samo 0,99 KM mjesečno tokom prve godine

m:sat za samo 0,99 KM mjesečno tokom prve godine Izvor: m:tel

Gledajte dobru televiziju na svakoj adresi! Uz m:SAT uživajte u omiljenim serijama, filmovima, sportu i sadržajima za cijelu porodicu gdje god želite, bilo da ste kod kuće, u vikendici ili na nekoj drugoj lokaciji širom BiH.

Sada je pravo vrijeme da izaberete m:SAT televiziju uz mjesečnu pretplatu od samo 0,99 KM tokom prvih 12 mjeseci, uz aktivaciju usluge za svega 0,99 KM.

Požurite, jer ova akcija traje do kraja oktobra ove godine!

Pogodnosti očekuju i postojeće korisnike! Uz obnovu ugovora na 24 mjeseca, ostvarite 50% popusta na mjesečnu pretplatu tokom šest mjeseci.

Izaberete li m:SAT Plus ili m:SAT Max, uz još bogatiji izbor TV kanala dobijate i mogućnost korišćenja dodatnog satelitskog prijemnika u okviru cijene mjesečne pretplate.

Uz m:SAT dobra zabava uvijek pronađe put do vaše adrese!

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 905.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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