Od danas i Ribnik na mapi m:tel prodajne mreže

Kompanija m:tel je 22. oktobra 2026. godine otvorila još jednu poslovnicu. Riječ je o novom, moderno opremljenom prodajnom mjestu u Ribniku, opštini sa oko 6.000 stanovnika.

Izvor: m:tel PR

Poslovnicu je svečano otvorio Janko Ilić, direktor Sektora za prodaju rezidencijalnim korisnicima kompanije m:tel, a ovom događaju je prisustvovala je i zamjenica načelnika Opštine Ribnik Daliborka Davidović.

"Ovo je 61. prodajno mjesto u BiH, a čak sedmo koje je kompanija m:tel otvorila ove godine, donoseći i na ovaj način višestruke koristi za cijelu lokalnu zajednicu. Iako otvaranje modernih objekata u manje naseljenim sredinama često ne donosi primarni finansijski profit niti je ekonomski isplativo za kompaniju, ovaj korak je svjestan izbor vođen željom da se podrže upravo manja mjesta i njihovi stanovnici", poručili su iz m:tel-a.

Otvaranje ovog objekta značajno je za mještane Ribnika, kako u smislu korisničkog iskustva, tako i kada je u pitanju ušteda vremena i novca za put do najbližeg mjesta do kojeg su do sada morali putovati kako bi dobili detaljne informacije o aktuelnim ponudama, izabrali uslugu po svojoj mjeri, te kupili uređaje iz ponude m:tel-a.

Investicijom u mjesta koja veće kompanije često zaobilaze, m:tel pruža podršku tamo gdje je najpotrebnija i šalje jasnu poruku – svaki stanovnik i svaka lokalna zajednica u BiH su nam jednako važni.

Poslovnica m:tel-a u Ribniku nalazi se u centru na adresi Trg 9. januar 2, a radno vrijeme je radnim danima od 8 do 16 časova.