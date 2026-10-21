Više za vaš dom - Bosch uređaji u m:tel ponudi

Praktična rješenja za dom po mjeri.

Izvor: m:tel

Kućni poslovi su dio svakodnevice, ali uz moderne uređaje za njih nam treba manje vremena i truda. Zato je m:tel ponuda sada bogatija za Bosch kućne uređaje, koji donose prepoznatljiv kvalitet i pouzdana rješenja za svaki dom.

Za temeljno očišćen dom uz manje napora, Bosch Wet&Dry Unlimited usisivač donosi praktično rješenje dva u jedan - usisavanje i brisanje podova. Rotirajući nastavci uklanjaju mrlje, automatsko doziranje vode olakšava brisanje, a HEPA filter doprinosi čistijem vazduhu.

Bosch Unlimited 7 štapni usisivač pruža slobodu kretanja bez kablova i jednostavno čišćenje različitih površina. Fleksibilna cijev olakšava pristup prostoru ispod namještaja, dok četka sa LED osvjetljenjem pomaže da prašina ne ostane neprimijećena.

Kada je vrijeme za pripremu obroka, Bosch AirFryer Serie 6 omogućava jednostavno pripremanje raznovrsnih jela uz cirkulaciju vrućeg vazduha i do 95% manje ulja. Prostrana korpa kapaciteta 7,2 litra i unaprijed podešeni programi olakšavaju pripremu omiljenih specijaliteta.

Za ljubitelje svježih smutija, voćnih napitaka, kremastih supa i ukusnih dodataka jelima tu je Bosch Blender Serie 4. Snažan motor od 1.200 W, kvalitetni ProEdge noževi i posuda kapaciteta 1,5 litara omogućavaju brzo i lako miksanje različitih sastojaka.

Olakšajte kućne poslove uz provjeren Bosch kvalitet iz m:tel ponude!

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