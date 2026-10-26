logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siguran NET: Prilagodite zaštitu svojim potrebama

Siguran NET: Prilagodite zaštitu svojim potrebama

Izvor Promo
0

Upoznajte sve mogućnosti usluge Siguran NET

Siguran NET: Prilagodite zaštitu svojim potrebama Izvor: m:tel

Vjerujemo da ste već aktivirali m:tel uslugu Siguran NET i napravili prvi korak ka sigurnijem korišćenju interneta. A da li znate da možete i sami upravljati zaštitom, pratiti blokirane prijetnje i birati sadržaje kojima želite ili ne želite da pristupate?

Putem korisničkog portala, kojem pristupate kroz Moj m:tel portal ili aplikaciju, možete pregledati sigurnosne incidente, podesiti kategorije sadržaja i prilagoditi zaštitu svojim navikama.

Posebno korisne opcije su roditeljska kontrola i vremensko ograničavanje pristupa određenim sadržajima. Tako možete bolje upravljati digitalnim okruženjem svoje porodice, dok vas obavještenja i izvještaji informišu o sigurnosnim incidentima.

Ako želite redovan pregled zaštite, možete uključiti i periodične izvještaje, koji vam stižu svakih sedam ili 30 dana putem SMS-a ili e-maila.

Mjesec Sigurnog NET-a prilika je da provjerite kako ova zaštita funkcioniše u svakodnevnom korišćenju interneta. Tokom oktobra, svi m:tel korisnici mogu aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno.

Aktivirajte Siguran NET, podesite zaštitu prema svojim potrebama i imajte više kontrole nad svojim digitalnim okruženjem.
Više informacija o aktivaciji i usluzi pronađite na adresi mtel.ba/siguran-net. ili posjetite vama najbliže m:tel prodajno mjesto.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS