Siguran NET: Prilagodite zaštitu svojim potrebama

Upoznajte sve mogućnosti usluge Siguran NET

Izvor: m:tel

Vjerujemo da ste već aktivirali m:tel uslugu Siguran NET i napravili prvi korak ka sigurnijem korišćenju interneta. A da li znate da možete i sami upravljati zaštitom, pratiti blokirane prijetnje i birati sadržaje kojima želite ili ne želite da pristupate?

Putem korisničkog portala, kojem pristupate kroz Moj m:tel portal ili aplikaciju, možete pregledati sigurnosne incidente, podesiti kategorije sadržaja i prilagoditi zaštitu svojim navikama.

Posebno korisne opcije su roditeljska kontrola i vremensko ograničavanje pristupa određenim sadržajima. Tako možete bolje upravljati digitalnim okruženjem svoje porodice, dok vas obavještenja i izvještaji informišu o sigurnosnim incidentima.

Ako želite redovan pregled zaštite, možete uključiti i periodične izvještaje, koji vam stižu svakih sedam ili 30 dana putem SMS-a ili e-maila.

Mjesec Sigurnog NET-a prilika je da provjerite kako ova zaštita funkcioniše u svakodnevnom korišćenju interneta. Tokom oktobra, svi m:tel korisnici mogu aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno.

Aktivirajte Siguran NET, podesite zaštitu prema svojim potrebama i imajte više kontrole nad svojim digitalnim okruženjem.

Više informacija o aktivaciji i usluzi pronađite na adresi mtel.ba/siguran-net. ili posjetite vama najbliže m:tel prodajno mjesto.