Osvojili ste nagradu! Ili ipak niste? Siguran NET vaš štiti od zlonamjernih iznenađenja

„Čestitamo! Osvojili ste vrijednu nagradu!” „Vaš broj je izvučen kao dobitni.” „Kliknite na link i preuzmite poklon.”

Izvor: m:tel

Poruka zvuči primamljivo, posebno kada nagrada izgleda kao nešto što biste zaista željeli. Ali prije nego što kliknete, vrijedi zastati i provjeriti ko vam je poruku poslao.

Lažne nagradne igre jedan su od načina na koji prevaranti koriste phishing kako bi došli do ličnih ili finansijskih podataka. Lažna nagradna igra može izgledati gotovo identično kao prava - koristi ime i logo poznate kompanije, fotografije atraktivnih nagrada, a ponekad od vas traži samo da „potvrdite podatke” ili platite simboličan iznos za dostavu nagrade.

Upravo taj posljednji korak može biti zamka. Klikom na link možete biti preusmjereni na lažnu stranicu na kojoj se od vas traži da unesete broj kartice, lozinku ili druge osjetljive podatke koje ne trabate da dijelite. Zato prije svakog “klika” provjerite ko organizuje nagradnu igru i da li se ona zaista nalazi na zvaničnom sajtu ili profilu organizatora.

Dodatni nivo zaštite pružiće vam usluga Siguran NET, koji prepoznaje i blokira pristup potencijalno opasnim internet stranicama, uključujući phishing stranice. Tako vas može zaštititi i u situaciji kada sumnjivi link ipak otvorite.

U oktobru tokom m:tel kampanje „Mjesec Sigurnog NET-a“ možete aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno. Siguran NET možete aktivirati putem Moj m:tel portala/aplikacije, m:GO aplikacije, SMS porukom „SIGURANNET” na broj 065 1177, korišćenjem Moj meni servisa *100# ili odlaskom na m:tel prodajno mjesto kao i pozivom na broj 0800 50 000.

Kada vam neko nešto poklanja ne bi trebalo da traži vaše lozinke, podatke s kartice ili novac. Prije nego što kliknete - provjerite šta zaista dobijate.

(m:tel)