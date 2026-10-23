m:tel TV preporuke: Filmske priče koje vrijedi pogledati

Ove jeseni, uz m:tel TV platforme, uživajte u zanimljivim filmskim pričama – od uspona legendarne muzičke grupe, dramatične borbe za život do porodičnih odnosa, velikih ambicija i skrivenih tajni.

Izvor: m:tel

Film „Momci iz Džersija“, snimljen prema istoimenom brodvejskom mjuziklu nagrađenom prestižnom nagradom Toni, možete pogledati u subotu, 24. oktobra u 20.00 časova na kanalu Star Life.

Ova biografska muzička drama donosi priču o nastanku i usponu legendarne američke grupe „The Four Seasons“, koja je šezdesetih godina osvojila publiku brojnim hitovima. Iza velikog uspjeha kriju se prijateljstva, rivalstva i lični sukobi koji stavljaju na iskušenje odnose među članovima benda. Film prati njihov put od skromnih početaka do svjetske slave, uz muziku koja je obilježila jednu generaciju.

Film „Na krilima molitve“, dramu inspirisanu istinitim događajem, možete pogledati u nedjelju, 25. oktobra u 21.00 čas na kanalu Pink Movies.

Izvor: m:tel

Tokom porodičnog putovanja avionom, Dag Vajt (Denis Kvejd) suočava se sa nezamislivom situacijom kada pilot iznenada umre usred leta. Bez iskustva u upravljanju takvom letjelicom, Dag mora preuzeti kontrolu nad avionom i pokušati da bezbjedno spusti svoju porodicu na zemlju.

Film „U očevoj sjenci“, muzičku dramu o odrastanju, porodičnim odnosima i potrazi za vlastitim identitetom, možete pogledati u ponedjeljak, 26. oktobra u 13.25 časova na kanalu HBO 3.

Izvor: m:tel

Talentovana tinejdžerka i kantautorka pokušava da pronađe vlastiti put u svijetu muzike, ali živi u sjenci slavnog pokojnog oca. Kada se približi dvadeseta godišnjica objavljivanja njegovog debitantskog albuma, ponovo se suočava sa bolnim uspomenama i osjećajem napuštenosti. Razapeta između očevog muzičkog nasljeđa i želje da izgradi vlastiti identitet, mora pronaći način da se pomiri s prošlošću i nastavi da slijedi svoje snove.

Film „Supruga“, drama švedskog reditelja Bjorna Rungea, u kojoj glavne uloge tumače Glen Klouz i Džonatan Prajs, možete pogledati u utorak, 27. oktobra u 21.30 časova na kanalu FilmBox Hits. Glen Klouz je za ovu ulogu nagrađena Zlatnim globusom i nominovana za Oskara.

Izvor: m:tel

Džoun Kastelman godinama je podrška svom suprugu Džou, uspješnom piscu koji treba da primi Nobelovu nagradu za književnost. Dok zajedno putuju u Stokholm na svečanu dodjelu priznanja, Džoun počinje da preispituje svoj brak, godine odricanja i odluke koje je donosila zarad suprugove karijere, ispostavljajući se da je ona u tajnosti pisala sva njegova čuvena književna dela.

Uz dobre filmove i serije, jesen postaje još bolje vrijeme za zabavu. Zato m:tel svim korisnicima koji do 30. novembra ugovore jedan od TV paketa na dvije godine poklanja HBO Premium na godinu dana.

Uživajte u ekskluzivnim HBO serijama, blockbuster filmovima, sadržajima Cinemax kanala i HBO Max platformi, bez dodatnih troškova tokom prvih 12 mjeseci.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.