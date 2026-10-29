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m:tel podržao Regionalni samit trgovine: U fokusu regionalna saradnja, budućnost trgovine i digitalna transformacija

m:tel podržao Regionalni samit trgovine: U fokusu regionalna saradnja, budućnost trgovine i digitalna transformacija

Izvor Promo
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Kompanija m:tel jedan je od pokrovitelja drugog Regionalnog samita trgovine, koji se 28. i 29. oktobra ove godine održao u Banskom dvoru u Banjaluci.

m:tel podržao Regionalni samit trgovine Izvor: m:tel


Ovaj dvodnevni događaj okupio je predstavnike vodećih kompanija, privrednike i stručnjake iz regiona, s ciljem razmjene iskustava, jačanja poslovne saradnje i predstavljanja novih trendova u trgovini.

U okviru drugog dana samita, Srđan Pešević, izvršni direktor za prodaju kompanije m:tel, učestvovao je na panel-diskusiji „Nova era trgovine i dostave“.

Izvor: m:tel

Govoreći o digitalnoj transformaciji poslovanja, istakao je značaj povezivanja tradicionalnih i digitalnih kanala prodaje, kao i mogućnosti koje odgovorna primjena vještačke inteligencije otvara za unapređenje poslovnih procesa i korisničkog iskustva.

Podrškom Regionalnom samitu trgovine, kompanija m:tel potvrđuje svoju posvećenost razvoju poslovne zajednice, digitalnoj transformaciji i povezivanju kompanija i stručnjaka, kao važnim preduslovima za konkurentnije i uspješnije poslovanje.

(Mondo)

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Tagovi

m:tel Regionalni samit trgovine

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