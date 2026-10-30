m:tel TV preporuke: Akcija, tajne i snažne emocije

Od napetih špijunskih misija i velikih pljački do neočekivanih susreta koji mijenjaju živote - m:tel TV preporuke donose četiri zanimljiva filma za kraj oktobra i početak novembra. Izaberite priču po svom ukusu i uživajte u filmskim večerima uz m:tel TV platforme.

Izvor: m:tel

„Džejson Born“ - peti film popularnog špijunskog serijala o bivšem operativcu CIA-e. Možete ga pogledati u subotu, 31. oktobra u 21.50 časova na Cinemaxu.

Met Dejmon se vraća ulozi Džejsona Borna, bivšeg agenta CIA-e koji pokušava da otkrije istinu o svojoj prošlosti. Kada na površinu isplivaju šokantne informacije o tajnom programu u kojem je učestvovao, Born se ponovo nalazi na meti obavještajnih službi.

„355“ - napeti špijunski triler sa čak tri oskarovke u glavnim ulogama. Na programu je u ponedjeljak, 2. novembra u 00.50 časova na Prvoj TV.

Kada tajno oružje dospije u ruke opasnih plaćenika, agentkinja CIA-e Mejson Braun mora da udruži snage sa koleginicama iz različitih obavještajnih službi kako bi spriječila katastrofu. Njihova opasna misija vodi ih od Pariza i Maroka do Šangaja, dok im je za petama misteriozna žena koja prati svaki njihov korak. Glavne uloge tumače Džesika Čestejn, Penelope Kruz, Lupita Njongo, Dajan Kruger i Fan Bingbing.

Izvor: m:tel

„Praznik rada“ je emotivna drama o neočekivanom susretu koji mijenja živote usamljene majke i njenog sina. Biće emitovana u ponedjeljak, 2. novembra u 23 časa na TV Pink Romance.

Trinaestogodišnji Henri živi sa svojom povučenom majkom Adel, čiju svakodnevicu iznenada mijenja susret sa nepoznatim muškarcem. Frenk je povrijeđeni odbjegli zatvorenik koji ih ubjeđuje da mu pruže utočište. Iako njegov dolazak u početku izaziva strah i nepovjerenje, Frenk postepeno pokazuje svoju brižniju stranu i unosi toplinu u njihov dom. Između njega i Adel rađaju se neočekivana osjećanja. Ova emotivna drama reditelja Džejsona Rajtmana, sa Kejt Vinslet i Džošom Brolinom u glavnim ulogama, donosi priču o usamljenosti, povjerenju i drugoj šansi za ljubav.

Izvor: m:tel

„Igraj prljavo“ - akcioni triler reditelja Šejna Bleka možete pogledati u srijedu, 4. novembra u 21.36 časova na HBO 2.

Profesionalni lopov Parker planira najveću pljačku u svojoj karijeri, ali ono što je trebalo da bude pažljivo osmišljen poduhvat ubrzo prerasta u opasan sukob sa njujorškom mafijom. Zajedno sa ekipom iskusnih kriminalaca, Parker mora da nadmudri protivnike i pronađe način da izvuče živu glavu. Mark Volberg, Lakit Stenfild i Roza Salazar predvode glumačku ekipu ovog akcionog trilera reditelja Šejna Bleka, prepunog napetosti, neočekivanih obrta i crnog humora.

Izvor: m:tel

Jesen je pravo vrijeme za odličnu zabavu uz dobre filmove i serije. Zato m:tel svim korisnicima koji do 30. novembra ugovore jedan od TV paketa na dvije godine poklanja HBO Premium na godinu dana.

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